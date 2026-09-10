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La Xunta recurre la sentencia que reconoce el daño moral de una trabajadora por encadenar contratos temporales durante 15 años

Considera que los altos tribunales de las diferentes comunidades aplicaron la jurisprudencia «con criterios y cuantías dispares» y es necesario un pronunciamiento del Tribunal Supremo para unificar la doctrina

La directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, en el Parlamento.

La directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, en el Parlamento. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

A finales de julio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aplicó la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) en dos sentencias en las que concluye que existió abuso de temporalidad por parte de dos Administraciones públicas —la Xunta y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil— al contratar a personas interinas durante largos periodos de tiempo.

En el caso de la Xunta, el TSXG estimó el recurso presentado contra una resolución emitida por el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo y reconoció el pago de una indemnización de 10.000 por parte de Política Social y Facenda por el daño moral a una trabajadora derivado de haber permanecido «en situación de abuso durante más de quince años». Además, también se aplicó el criterio adicional introducido por el Tribunal Supremo en junio, que señala que haber conseguido finalmente una plaza fija no borra por sí solo el abuso de temporalidad ni elimina automáticamente el derecho a una indemnización.

Ahora, poco más de un mes después, la Xunta ha anunciado que recurriá esta sentencia en el Tribunal Supremo. Así lo ha avanzado este jueves la directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, en la Comisión de Economía del Parlamento, al entender que el TSXG «modifica la doctrina» al aplicar la reciente jurisprudencia del TJUE y TS. Según ha explicado, los diferentes altos tribunales de las comunidades autónomas «fijaron criterios y cuantías dispares», por lo que «se hace necesario» un pronunciamiento del Supremo «de modo expreso respecto a las cuantías indemnizatorias fijadas en estas sentencia» para unificar doctrina.

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Por otro lado, ante las críticas de la oposición a una alta temporalidad en la Administración gallega, que el PSdeG ha cifrado en el 26%, la directora xeral ha defendido los procesos de estabilización de empleo para «reducir la tasa de temporalidad estructural». Igualmente, apunta al absentismo como «una de las causas» de la temporalidad «coyuntural», por lo que el plan que prepara la Xunta en ese ámbito «contribuirán a su reducción».

Fuente: Faro de Vigo

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