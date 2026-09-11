Entre el 22% y el 30% del alumnado gallego no llega al nivel mínimo de conocimientos en PISA

El colosal revés que Galicia ha recibido en PISA no solo resulta un «mazazo» —como admite la Xunta— por la contundencia de la regresión que refleja en los resultados globales del alumnado, sino también porque revela que la bolsa de estudiantes que no logra alcanzar el estándar básico exigido en la prueba se ha disparado. Al menos uno de cada cinco estudiantes gallegos evaluado registra puntuaciones por debajo del nivel 2, el umbral que se considera como «el nivel mínimo de competencia» en PISA.

La involución más extrema se produce en la lectura, considerada fundamental por la OCDE por su papel transversal en el aprendizaje y en la resolución de las tareas de las demás competencias. No es solo que en Galicia se haya hundido el promedio al mínimo histórico, con 454 puntos, 31 menos que en la anterior edición de la prueba, sino que los chavales que no llegan al mínimo se duplicaron en la última década.

En PISA 2015 solo un 13,3% de los jóvenes examinados en la comunidad podía etiquetarse como alumnado de bajo rendimiento en esa área, mientras que en 2025 su peso sube al 30,7%. Ya con respecto a 2022, cuando un 18,8% no llegaba al mínimo, el incremento es de casi una docena de puntos porcentuales.

En el área matemática —donde los gallegos perdieron 20 puntos con respecto a la edición previa, hasta los 466— el porcentaje de escolares que no alcanza ahora el umbral mínimo de PISA es igual de elevado, de un 30,4%, un dato muy superior al anotado en 2022, cuando se situaba en 20,9%, y en 2015, cuando era de un 18,6%.

Ciencias resiste mejor

La competencia científica, que aupó a Galicia al liderazgo de la tabla autonómica en anteriores ediciones y que le permitió resistir la ligera bajada en 2022, es la que mejor aguanta. No obstante, no se libra de caer 20 puntos, hasta los 486, y el alumnado con niveles por debajo del mínimo alcanza el 22%, frente al 14,1% de 2022 y al 13,4% de 2015.

El incremento de los examinados en los niveles de bajo rendimiento en las tres áreas supone, por otro lado, que Galicia se aleja del objetivo que se puso la UE en su conjunto, el de lograr para 2030 que el porcentaje de jóvenes de 15 años que «no están debidamente cualificados» en cada una de las tres competencias sea «inferior» al 15%. Solo se situaba por debajo de ese límite en ciencias y ya ni eso.

Pero Galicia no solo se aparta de las metas europeas por abajo, sino también por arriba, porque la UE ha acordado alcanzar un porcentaje de un 12 por ciento de alumnado de alto rendimiento, niveles 5 y 6. Además de ampliar significativamente la base de alumnado que no llega a los estándares, el batacazo de Galicia en PISA salpica a esos estudiantes excelentes.

El peso de los examinados que consigue entrar, por su puntuación, en los niveles de mejor desempeño ha menguado. En Ciencias, representan un 5,2%, en comparación con el 6,6% de 2022 y el 7,4% de 2015. En matemáticas solo un 4,8% de los examinados alcanza el top. En 2022 suponían un 6% y en 2015, un 7,8%.

La lectura, el talón de Aquiles

Nuevamente es lectura, que PISA utiliza como una de las claves para examinar las posibles causas del retroceso, la que sufre más deterioro: solo un 2,7% de los chavales gallegos de 15 y 16 años que pasaron por PISA logra acceder a los estándares más elevados, la mitad que en 2022 y casi tres veces menos que en 2015.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, volvía a referirse ayer a los resultados gallegos y estatales para volver a cargar contra el Gobierno por la Lomloe, insistiendo en que el sistema de evaluación de la normativa provoca una «devaluación» del esfuerzo y que los currículos son «absurdos». También se pronunció sobre el rol de las TIC y de los dispositivos digitales en los datos para advertir que «la cuestión no es la herramienta en sí, sino en cómo se usa» y enfatizar que «no es» precisamente en el «espacio educativo», del que están exiliados los móviles, en donde está el problema.

Es «fuera» del sistema educativo, dijo, donde hay que actuar también y en ese sentido instó a las familias a «involucrarse». En todo caso, sostuvo que el papel de la tecnología es «relativo» y puso el ejemplo de Estonia, que, dijo, es el país que mejor desempeño alcanza en PISA de Europa teniendo el sistema educativo «más digitalizado».