Adiós al maestro del color y la belleza

«Degraña a beleza das cousas como quen colle a rosa sen mancar a roseira». Así se refirió ya en 1972 a Antón Pulido, fallecido en Vigo el jueves, Ramón Otero Pedrayo, uno de sus principales valedores, quien ya en los primeros años de la trayectoria del artista ourensano destacó su capacidad para captar la belleza. Esta frase, recogida años después en el libro colectivo Cantiga de fonte, publicado con motivo del Premio Trasalba que le concedió al artista ourensano la Fundación Otero Pedrayo en 2015, resume una de las constantes de la obra de Pulido: la búsqueda de la belleza a partir de la observación y de una sensibilidad profundamente vinculada a su entorno.

La trayectoria de Antón Pulido ha sido reconocida y analizada por algunos de los principales críticos e historiadores del arte gallego. Xosé Antón Castro definió su pintura como una obra que se sitúa «del lado más puro y húmedo de la pintura», entregada a «su dimensión más cálida y humana». En una valoración posterior, Castro situó su producción reciente dentro de una «abstracción postformalista», marcada por la planitud, el gesto y los grandes campos de color. Para el crítico, Pulido consigue además «armonizar la pasión y la emoción con lo más racional, la geometría y el gesto», una síntesis que resume buena parte de la evolución de su lenguaje artístico.

Por su parte, el crítico e historiador del arte Carlos L. Bernárdez, autor del ensayo principal del catálogo Antón Pulido. Antolóxica, publicado por Afundación en 2014, interpreta su trayectoria como la de un artista capaz de evolucionar desde la figuración expresionista hacia la abstracción gestual sin romper con su lenguaje anterior, y destaca su capacidad de conjugar lo festivo con la tensión y el dramatismo. «A pintura pulidiana segue o ronsel do clasicismo modemo, expresivo, que compatibiliza o lúdico e o tenso», afirma en el texto.

También el jurado del Premio da Crítica de Galicia de Artes Plásticas e Visuais, que le concedió el galardón en 2014, destacó su condición de «pintor e excelente gravador» y su capacidad de renovación. El jurado subrayó especialmente el tránsito desde el expresionismo figurativo hacia la abstracción lúdica de Kermesse, una transformación realizada con «unha solidez moi difícil de acadar» y que, a su juicio, constituye toda una «lección de frescura e renovación comprendendo o seu tempo».

En una lectura más literaria, el crítico y escritor Armando Requeixo bautizó a Pulido como «O Señor da cor», una expresión que sintetiza el protagonismo que el color ha adquirido en buena parte de su producción. La historiografía artística también ha señalado Kermesse como un punto de inflexión decisivo, cuando la figura comienza a descomponerse y a transformarse en ritmos, gestos y valores próximos a la música.

Todas estas miradas coinciden en destacar una trayectoria marcada por la evolución, la experimentación y la fidelidad a un lenguaje propio, en la que la figura, el gesto, el color, la luz y la sombra han ido adoptando distintas formas sin perder nunca una misma preocupación: expresar la emoción y la vida a través de la pintura.