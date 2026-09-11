Buscan en Negreira a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campolongo desaparecido desde este jueves
Había quedado para comer con su hermano, pero no llegó a la cita y desde entonces permanece en paradero desconocido
Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y vecinos participan en el dispositivo desplegado para tratar de localizarlo
Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Negreira buscan a un vecino de la parroquia de Santa Cruz de Campolongo desaparecido desde este jueves. Se trata de José Manuel Baña Sieira, conocido como Manolo da Ran. Fue visto por última vez sobre las doce del mediodía en su domicilio, en el lugar de Vilar de Arriba. Había quedado para comer con su hermano en Negreira, pero nunca llegó, y no contesta al teléfono móvil.
Tiene 69 años de edad, mide 1,80 metros de estatura y es de complexión fuerte. Usa gafas y tiene el pelo corto, moreno y con canas. Salió de casa en su coche, un Citröen Xsara de color gris con matrícula C-1593-CF, supuestamente en dirección Negreira, donde había quedado con el hermano. Manuel, que vive solo, está bajo tratamiento para la depresión.
Dispositivo de búsqueda
Tras la primera alerta por su desaparición, la Guardia Civil ya realizó en la tarde-noche del jueves una primera inspección en busca de alguna pista sobre su paradero. A primera hora de este viernes se activó un amplio dispositivo de búsqueda, en el que también colaboran vecinos y que se extiende por diferentes zonas y pistas del municipio.
Cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar en su localización puede llamar al 062 o contactar con la Guardia Civil de Negreira a través de los teléfonos 981 88 50 01 y 696 85 62 59.
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