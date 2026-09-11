La búsqueda de la octogenaria desaparecida en O Cebreiro se extiende por el Camino Francés en Lugo

La búsqueda de María González Camuñas, la mujer de 82 años desaparecida el pasado 2 de septiembre en Ponferrada, se ha extendido a varios municipios del Camino Francés en Lugo después de que se confirmase que la octogenaria se desplazó en taxi hasta O Cebreiro. El operativo trata ahora de localizar su rastro en este entorno y en los municipios próximos por los que discurre la ruta jacobea.

La mujer salió de su domicilio, en el barrio berciano de Cuatrovientos, y se desplazó en autobús urbano hasta la plaza de Lazúrtegui. Desde allí tomó un taxi con destino a Pedrafita do Cebreiro, según la información facilitada por familiares y fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Este desplazamiento llevó a orientar la búsqueda hacia la localidad lucense, donde la Guardia Civil ha realizado batidas y ha empleado drones para rastrear la zona.

Al no haber rastro de ella, en los últimos días, el dispositivo se ha ampliado a otros puntos del Camino Francés. Los ayuntamientos de Triacastela, Samos y Sarria han colaborado en la difusión de carteles con la fotografía y la descripción de la desaparecida. En Sarria, los avisos se han colocado en distintos puntos de la Rúa Maior, uno de los principales espacios de paso de peregrinos, mientras que el Concello también ha difundido la alerta a través de sus redes sociales. La Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria ha hecho lo propio a través de sus grupos de contactos.

La elevada afluencia de peregrinos que registra el Camino en este inicio de septiembre se convierte también en una oportunidad para obtener alguna pista sobre el paradero de la mujer. La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda en la zona de O Cebreiro y sus alrededores, mientras continúan las investigaciones para determinar dónde pudo dirigirse después de llegar a la localidad.

María González mide alrededor de 1,60 metros, pesa unos 80 kilos, tiene el pelo corto y castaño y los ojos verdes. En el momento de su desaparición vestía una camisa blanca y un pantalón vaquero azul y llevaba un bastón negro de madera y gafas graduadas.

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La Policía Nacional mantiene abiertas las gestiones para localizarla y las fuerzas de seguridad solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre sus movimientos. Quienes dispongan de algún dato pueden comunicarlo a la Guardia Civil a través del teléfono 062 o al Centro Nacional de Personas Desaparecidas.