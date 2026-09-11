Las ciudades universitarias gallegas, sin camas para sus estudiantes

Si tener que marcharse del lugar de origen para realizar estudios superiores ya es un arduo trabajo para muchas familias, encontrar una habitación o una plaza de residencia se ha convertido en un examen más de la carrera universitaria para miles de estudiantes que cada año tienen que desplazarse fuera, aunque, claro, sin que sea el esfuerzo que uno pone lo que determine el éxito. En Galicia, el problema adquiere especial dimensión en tres de sus principales campus universitarios, concentrados en las ciudades de Ourense, Lugo y Vigo, señaladas en el listado de las doce localidades del Estado con mayor escasez de camas de residencia con respecto a su número de alumnos desplazados.

Así lo recoge el Informe PBSA 2026. Estudio de mercado de residencias de estudiantes en España para el curso 2026/27, elaborado por Atlas Real Estate Analytics. La investigación sitúa a la ciudad de As Burgas como el mercado gallego más tensionado en este ámbito, con 13,58 estudiantes desplazados por cada cama operativa. Le siguen Lugo, con 12,35, y Vigo, con 11,88, todos ellos muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 5,50 estudiantes por cada cama.

El desequilibrio se explica por una oferta residencial todavía muy reducida frente a la demanda que generan sus campus. Vigo cuenta con 5.561 camas de demanda, pero únicamente 468 operativas. En Ourense son 3.476 estudiantes frente a 256 camas, mientras que Lugo registra 3.285 frente a 266. Además, se trata de mercados que superan el umbral de las 3.000 camas de demanda que utiliza la consultora para considerar que existe un mercado universitario relevante. Es decir, no son pequeñas bolsas de demanda puntuales, sino ciudades en las que existe una demanda consolidada de alojamiento y una oferta que no parece estar respondiendo al mismo ritmo.

Ourense y Lugo, sin nuevos proyectos a la vista

La fotografía resulta especialmente preocupante cuando se mira hacia los próximos años. La evolución prevista no es igual en las tres ciudades, pues Vigo es la única de las tres que cuenta con una cartera de nuevos proyectos identificados. El informe contabiliza 322 camas en pipeline, que permitirían reducir su ratio de provisión desde las actuales 11,88 plazas de demanda por cada cama hasta 7,04 en 2029. El avance sería significativo, aunque incluso entonces la ciudad seguiría por encima de la media estatal actual.

En Ourense y Lugo, en cambio, el mapa no cambia. El informe no identifica ningún proyecto en desarrollo en ninguno de los dos mercados, por lo que sus ratios permanecerían en 13,58 y 12,35, respectivamente, al cierre del periodo analizado.

La ausencia de nuevos proyectos resulta especialmente llamativa porque Galicia concentra 34.387 camas de demanda, la sexta cifra más elevada entre todas las autonomías. La comunidad gallega queda por detrás de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Castilla y León, pero su oferta está lejos de responder de manera homogénea a esa demanda. El dato permite poner en contexto el problema: no se trata únicamente de una cuestión de tres ciudades concretas, sino de un mercado autonómico con una demanda importante y diferencias muy acusadas entre unos campus y otros.

Compostela, la excepción gallega

Con todo, en este mapa de escasez hay una excepción clara. Santiago cuenta con una red pública de alojamiento universitario mucho más desarrollada, vinculada fundamentalmente a la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Para este curso 2026/27, la institución convocó 960 plazas en su Servicio Universitario de Residencias (SUR), repartidas entre los campus de Santiago y Lugo. La oferta incluye las residencias universitarias y colegios mayores de la USC, además de la residencia Jesús Bal y Gay en Lugo.

La dimensión de esa red coloca a Santiago en una posición singular dentro del mercado gallego. El propio informe de Atlas sitúa al municipio como el segundo del Estado en residencias públicas, una categoría que engloba los alojamientos desarrollados y gestionados por universidades, administraciones públicas y entidades vinculadas al Estado.

Pero disponer de una oferta pública amplia no significa que exista margen de sobra. Las 960 plazas de la USC quedaron cubiertas a mediados de agosto, una señal de que la demanda también presiona sobre este tipo de alojamiento. La diferencia es que Santiago dispone de una oferta pública consolidada que permite dar respuesta, al menos parcialmente, a quienes no pueden o no quieren acudir al mercado privado.

«Creo que se debe reforzar el sistema universitario de residencias sobre todo pensando en el sistema de mercado actual de vivienda, al final son una alternativa habitacional segura, cuyo precio se designa según el nivel de renta y, por tanto, asegura que los que deseen hacer estudios universitarios puedan hacerlo y no se vean restringidos a estudios cercanos al hogar familiar», considera Carla, una joven que hasta hace un par de años residía en la residencia Burgo das Nacións, situada en el Campus Norte compostelano.

Estuvo viviendo allí durante casi tres años. El primero, porque «al ser la primera vez que salía de casa, por así decirlo, era la opción más fácil y segura en cuanto a encontrar donde vivir», explica. El segundo curso de carrera también lo pasó completo allí «por inercia y hábito, la verdad». En tercero, también, aunque no todo el curso, pues durante el primer cuatrimestre se fue de Erasmus y al regresar en el segundo «quería tener una residencia asegurada y no tener la desesperación de no encontrar piso o sólo alternativas con precios desorbitados», añade.

Situación desigual en Galicia

El problema gallego se encuadra en una tendencia mucho más amplia. España comienza el curso 2026/27 con 123.120 camas operativas repartidas en 907 residencias, un 41,6% más que en 2021. Sin embargo, también ha aumentado el número de estudiantes desplazados, que alcanza los 677.390, máximo histórico de la serie.

El resultado es un provision rate nacional de 5,50 estudiantes desplazados por cada cama disponible. Incluso si se materializase todo el pipeline identificado por Atlas, la ratio solo bajaría hasta 4,75 en 2029. Es decir, el crecimiento de la oferta no consigue eliminar el desfase entre las plazas disponibles y los estudiantes que necesitan alojamiento. El crecimiento, además, no se está produciendo por igual en todos los segmentos. Según el informe, la inversión institucional se ha concentrado en el denominado Estándar Moderno, producto residencial de nueva generación que ya representa el 57,4% del parque estatal, mientras que las tipologías tradicionales llevan cinco años prácticamente estancadas.

El escenario deja así una situación desigual en Galicia. Vigo cuenta con nuevos proyectos que permitirán reducir su desajuste; Santiago dispone de una red pública amplia, aunque sus plazas se cubren; y Ourense y Lugo afrontan los próximos años sin ningún proyecto identificado. Para los estudiantes que tienen que desplazarse, la diferencia entre una ciudad y otra puede terminar siendo importante: la elección de universidad está condicionada por la oferta académica, pero también, cada vez más, por la posibilidad de encontrar un alojamiento asumible.