Comienzan las oposiciones para la Policía Local: más de 800 aspirantes se darán cita en Silleda

El recinto ferial de Silleda acogerá el próximo 28 de septiembre las primeras pruebas de los más de 800 aspirantes en el proceso selectivo para la Policía Local. La prueba empezará a las 15.30 horas y el tribunal que calificará las pruebas quedó este jueves constituido tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Esta oposición, de carácter libre, cuenta con cinco ejercicios. El primero de ellos, previsto para finales de este mes, será un test de conocimientos de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se realizará junto con la prueba de conocimientos de lengua gallega para las personas que no estén exentas. La relación de personas exentas de las pruebas de gallego está publicada en la web de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física —velocidad, potencia del tren superior e inferior, resistencia general y natación—, a las que serán convocadas las 300 personas aspirantes aprobadas con mejor calificación en la prueba de conocimientos. También se realizarán pruebas psicotécnicas —inteligencia, personalidad y entrevista personal— y un reconocimiento médico. Una vez finalizado el proceso, comenzará el curso selectivo en la Agasp y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de Policía Local de la academia.

La convocatoria incluye 105 plazas distribuidas en 31 municipios: A Coruña, A Guarda, A Illa de Arousa, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Ares, Arzúa, Boiro, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Lugo, Muxía, Nigrán, O Barco de Valdeorras, Oleiros, Ortigueira, Ourense, Padrón, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Sada, Salceda de Caselas, Santiago, Silleda, Teo, Tui, Verín y Vigo.