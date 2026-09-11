Galicia lidera el aumento de la financiación propia en dependencia, pero sigue por debajo en gasto por beneficiario

La dependencia cuesta en Galicia 733 millones de euros, con los que se atiende a casi 93.000 personas. ¿Pero cómo se financia? El 32 por ciento son fondos del Estado y el resto lo aporta la Administración gallega. Así, la Xunta destinó en 2025 un total de 492,6 millones de euros a prestar cuidados a los dependientes, un 19 por ciento más que el año anterior. Estos datos sitúan a Galicia como la comunidad que más elevó su contribución a estos servicios. Sin embargo, a pesar de su mayor esfuerzo financiero, el gasto autonómico por dependiente sigue por debajo de la media nacional, pues invierte 5.819 euros por beneficiario, frente a los 6.122 del conjunto del Estado.

Por su parte, el Gobierno invirtió el pasado año solo 241 millones de euros —una vieja reivindicación de la Xunta es precisamente que el Ejecutivo central contribuya al menos con el 50 por ciento de lo que cuesta la dependencia—. La financiación estatal se divide entre el nivel mínimo, que es una cuantía fija que se paga por beneficiario, y un nivel acordado, que consiste en un fondo de financiación conjunta y variable que se reparte en función de criterios territoriales, objetivos y calidad de los servicios.

Y el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la distribución de este nivel acordado. A Galicia le corresponderán este año 71 millones de euros, el 7,8 por ciento de los 904,2 millones asignados. Entre los criterios de reparto englobados en el llamado fondo de estructura (en el que logra 13,3 millones de euros) se tienen en cuenta las personas potencialmente en situación de dependencia, que son 492.391 en la comunidad gallega, la superficie de cada territorio, la dispersión y el coste de los servicios. En este último caso, se calcula el gasto por hora efectiva en el sector servicios en relación con las personas beneficiarias. Y en este indicador Galicia no sale bien parada, pues se cifra en 23,17 euros la hora, la tercera cifra más baja del Estado.

Gestión

Otro de los baremos que se usan para calcular el reparto de fondos está relacionado con la gestión, que mide el volumen de personas beneficiarias, la agilidad administrativa y la inversión autonómica. Es el llamado fondo de gestión, por el que la comunidad obtiene otros 16,2 millones de euros. En este caso, Galicia consigue un plus al ser la segunda autonomía que más incrementó en 2025 el número de dependientes atendidos en un año (un 22,6 por ciento más). Y además está a la cabeza en incremento presupuestario autonómico para dependencia, pues pasó de 413,8 millones a 492,6 millones. Eso sí, la Xunta está obligada a mantener este ritmo inversor en 2026, pues es una condición obligatoria para mantener la financiación estatal de cara a 2027.

Por el contrario, flojea en agilidad administrativa, pues tarda 324 días en resolver los expedientes, lo que sitúa a la autonomía como la octava que recibirá menos fondos vinculados a este indicador.

Objetivos

El tercer fondo está relacionado con el cumplimiento de objetivos y también hay luces y sombras en el caso de Galicia. Por un lado, obtiene premio al haber conseguido reducir a la mitad en solo un año la lista de dependientes en espera de una prestación: de 2.640 pasó a solo 1.323. Es la cuarta con mejor indicador.

En los baremos relacionados con la calidad de las prestaciones también sobresale. La comunidad gallega es la tercera con mayor cobertura de teleasistencia, la primera con mayor intensidad de la ayuda a domicilio (con casi 48 horas mensuales de asistencia en el hogar por dependiente) y, en cuanto a prestaciones económicas, Galicia destaca también por ser la segunda con las pagas más altas tanto para cuidadores familiares y asistentes personales como para sufragar el coste de servicios: la media mensual que se abona es de 389 euros a cada beneficiario, cuando a nivel nacional es de 308 euros.

Sin embargo, Galicia saca mala nota en el indicador de mejora del empleo. Es la cuarta donde menos creció el empleo indefinido en el sector de los servicios sociales y es la quinta por la cola con menos trabajadores en relación con el número de dependientes atendidos.

En conjunto, la comunidad obtiene 25,6 millones por cumplir objetivos, la quinta que acapara mayor porcentaje de la tarta.

Las otras patas de la financiación

Por último, existe un fondo de apoyo para el despliegue del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de la atención a la dependencia que se distribuye de forma equivalente a las personas atendidas. En este caso a Galicia le corresponden otros 15,7 millones.

Sumados estos cuatro fondos, la cuantía final que obtendrá la comunidad gallega del nivel acordado es de 71 millones de euros, la sexta comunidad con más inversión.

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Y a esta financiación se sumará un incremento en las cuantías del llamado nivel mínimo: las cantidades que se abonan por cada dependiente atendido. Galicia recibirá 270 millones adicionales, tal y como se había anunciado: 90 millones más este año y 180 millones más en 2027.