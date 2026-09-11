Pontón liga el retroceso de Galicia en PISA a la baja inversión educativa: "Sería moito mellor que a Xunta asumira as súas responsabilidades en vez de botar balóns fóra"
La líder del BNG reclama al Gobierno gallego que asuma sus competencias y revierta los "recortes" acumulados en educación
Exige triplicar los fondos para políticas lingüísticas y cambiar el modelo de la enseñanza del idioma propio de la comunidad
La lectura del BNG de los últimos resultados de PISA pasa por las cuentas de la educación. Ana Pontón vinculó este viernes los datos cosechados por Galicia en la última edición del informe internacional con la falta de inversión de la Xunta y reclamó al Gobierno gallego que asuma su responsabilidad en el funcionamiento del sistema educativo. "Sería moito mellor que a Xunta asumise as súas responsabilidades en vez de botar balóns fóra ou culpar aos demais", señaló la portavoz nacional del Bloque durante una comparecencia ante los medios en Santiago, después de la reunión que mantuvo la representación del BNG con la nueva presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, dentro de la ronda de contactos que la institución está manteniendo con los grupos políticos del Parlamento gallego.
Para la dirigente nacionalista, los resultados de PISA evidencian que "é necesario cambiar as cousas" y afrontar los "recortes moi importantes" que, a su jucio, se han ido acumulando a lo largo de los años. Su diagnóstico sitúa la inversión pública como una de claves para explicar esa bajada del rendimiento del alumnado gallego.
"Moitos nenos non saben falar o galego"
Por otro lado, Pontón aprovechó su comparecencia para cargar contra la política lingüística de la Xunta. Dos años después de que el Instituto Galego de Estatística (IGE) publicase los últimos datos sobre el uso del gallego, que reflejaban un retroceso de sus hablantes, la líder del BNG considera que la Administración autonómica sigue sin dar una respuesta suficiente.
"O galego é a única lingua de todo o Estado que está a perder falantes", aseveró. En su opinión, el Gobierno de Alfonso Rueda debería haber actuado ya para frenar la pérdida de hablantes, especialmente entre las generaciones más jóvenes, donde la caída es todavía más acusada. "Moitos nenos non saben falar o galego", denunció Pontón.
Por ello, la dirigente del Bloque volvió a pedir al presidente de la Xunta una reunión para abordar la situación idiomática y planetar "de verdade, solucións e medidas" que garanticen el futuro del idioma propio de Galicia. Entre las propuestas de la líder de la oposición figura triplicar los fondos destinados a las políticas lingüísticas y avanzar hacia un nuevo modelo educativo que, según defendió, asegure su conocimiento.
- Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
- La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
- Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
- Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
- Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
- Cambio de tiempo en Galicia: un frente activo dejará lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas
- La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
- La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo