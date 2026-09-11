Pontón liga el retroceso de Galicia en PISA a la baja inversión educativa: "Sería moito mellor que a Xunta asumira as súas responsabilidades en vez de botar balóns fóra"

La lectura del BNG de los últimos resultados de PISA pasa por las cuentas de la educación. Ana Pontón vinculó este viernes los datos cosechados por Galicia en la última edición del informe internacional con la falta de inversión de la Xunta y reclamó al Gobierno gallego que asuma su responsabilidad en el funcionamiento del sistema educativo. "Sería moito mellor que a Xunta asumise as súas responsabilidades en vez de botar balóns fóra ou culpar aos demais", señaló la portavoz nacional del Bloque durante una comparecencia ante los medios en Santiago, después de la reunión que mantuvo la representación del BNG con la nueva presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, dentro de la ronda de contactos que la institución está manteniendo con los grupos políticos del Parlamento gallego.

Para la dirigente nacionalista, los resultados de PISA evidencian que "é necesario cambiar as cousas" y afrontar los "recortes moi importantes" que, a su jucio, se han ido acumulando a lo largo de los años. Su diagnóstico sitúa la inversión pública como una de claves para explicar esa bajada del rendimiento del alumnado gallego.

"Moitos nenos non saben falar o galego"

Por otro lado, Pontón aprovechó su comparecencia para cargar contra la política lingüística de la Xunta. Dos años después de que el Instituto Galego de Estatística (IGE) publicase los últimos datos sobre el uso del gallego, que reflejaban un retroceso de sus hablantes, la líder del BNG considera que la Administración autonómica sigue sin dar una respuesta suficiente.

"O galego é a única lingua de todo o Estado que está a perder falantes", aseveró. En su opinión, el Gobierno de Alfonso Rueda debería haber actuado ya para frenar la pérdida de hablantes, especialmente entre las generaciones más jóvenes, donde la caída es todavía más acusada. "Moitos nenos non saben falar o galego", denunció Pontón.

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Por ello, la dirigente del Bloque volvió a pedir al presidente de la Xunta una reunión para abordar la situación idiomática y planetar "de verdade, solucións e medidas" que garanticen el futuro del idioma propio de Galicia. Entre las propuestas de la líder de la oposición figura triplicar los fondos destinados a las políticas lingüísticas y avanzar hacia un nuevo modelo educativo que, según defendió, asegure su conocimiento.