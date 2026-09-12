El campo aún atrae a los jóvenes en Galicia: la matrícula en centros de formación agraria crece un 10% y la mitad son mujeres

En Galicia no todos están dispuestos a desertar del arado, como ocurrió durante generaciones. Entre la juventud siempre hubo un nicho que, bien por herencia familiar, bien por pasión o bien por experimentar, miró hacia el campo como salida laboral y un medio de vida. Fue el relevo que sostuvo la actividad agraria y ganadera en sus momentos más delicados. Pero de unos años a esta parte, ese reducido grupo de resistencia crece. La matrícula en los Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) de la Xunta lleva años al alza, igual que en otros privados y concertados, una realidad que permite al campo gallego mirar al futuro sin el derrotismo de antaño.

Las cifras son las que confirman esa tendencia, ya que solo en los seis centros que imparten ciclos de FP de la rama agraria dependientes de la Consellería do Medio Rural la matrícula superará por primera vez este curso los 600 alumnos, en concreto 614. Supone un 10% más que el curso anterior.

Así lo avanzó este mismo viernes la conselleira, María José Gómez, durante una visita al CFEA Pedro Murias de Ribadeo (Lugo), escenario elegido para dar la bienvenida al nuevo curso.

Los centros de Guísamo, Sergude, Becerreá, Ribadeo, Monforte y Lourizán tenían 461 matriculados en el curso de la pandemia, momento desde el cual el aumento de estudiantes fue constante. Unos números que, según la conselleira, "demostran a demanda que está a ter en Galicia a formación na rama agraria".

Aunque no se trata de cifras totales espectaculares comparadas con otras ramas de la FP, tienen mucho valor, ya que a los CFEA de la Xunta se suman centros asociados, así como otros ciclos impartidos en institutos vinculados a ramas como la forestal, que también conecta en cierto modo con el campo.

Las mujeres piden paso en la conquista del campo: un 50% de la matrícula es femenina

Aunque en el campo siempre trabajaron, y mucho, las mujeres, lo cierto es que durante muchos años la formación reglada en los centros agrarios estuvo muy masculinizada, igual que en algunas tareas del propio agro como las vinculadas a la maquinaria. Una realidad que también cambió en la época reciente, hasta el punto de que hoy, prácticamente la mitad de la matrícula es femenina.

En el caso concreto de Pedro Murias, las alumnas suponen el 50%, pero en centros como Guísamo o Sergude su presencia es incluso "mayoritaria".

Estos CFEA tienen "moita importancia" para el campo gallego, por formar a futuros trabajadores y trabajadoras del rural, que impulsan el relevo generacional y contribuyen a profesionalizar el sector.

Alumno trabajando con un simulador en un centro agrario / Cedida

Una amplia salida laboral y una oferta educativa cada vez más atractiva

Detrás de este incremento sostenido de matrícula en los últimos años en la formación agraria gallega hay varios factores. El primero es la mejora de la propia oferta, con cada vez más ciclos de FP medios y superiores, con la introducción progresiva de la FP dual o con los programas europeos de intercambio y movilidad, que añaden atractivo al curso. Es una de las grandes apuestas de la EFA de Fonteboa (Coristanco), que tiene consorcio con la Xunta.

La propia Consellería do Medio Rural estrenó este año un nuevo ciclo superior de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal en Ribadeo, que se suma a los estrenados el curso pasado, como el curso de Especialización e Floraría e Arte Floral en Guísamo ou la ampliación de plazas en la FP dual de Gandaría e Asistencia Animal en Sergude.

Pero sin duda, uno de los grandes atractivos con los que el campo está consiguiendo llamar la atención de los jóvenes es la salida laboral. La inserción es altísima, próxima al 100%, con puestos cada vez mejor remunerados y con unos altísimos niveles de tecnificación, en explotaciones cada vez más grandes, modernas y digitalizadas. Porque aunque el trabajo en el agro es duro, hoy en día no tiene nada que ver con el de antaño, aquellos tiempos que fueron precisamente en los que la juventud gallega desertó del campo.