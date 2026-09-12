La Consellería de Educación reforzará matemáticas y lectura tras el «duro golpe» de PISA

La Xunta pondrá el foco este curso en reforzar las competencias que evalúa el informe PISA después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reconociese que los últimos resultados obtenidos por el alumnado gallego «no son los datos que nos gustaría». El responsable educativo defendió, no obstante, que Galicia continúa por encima de la media española en las tres áreas analizadas y mantiene una posición destacada en equidad.

En una entrevista en la Radio Galega, Rodríguez enmarcó en este contexto el nuevo programa de refuerzo extraescolar para alumnos de 6º de Primaria aprobado esta semana por el Consello de la Xunta. La iniciativa estará dirigida a estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje y se centrará especialmente en Matemáticas y lectura, dos de las competencias que mide PISA, además de tratar de facilitar el salto de Primaria a Secundaria. Las clases se desarrollarán fuera del horario lectivo y en grupos reducidos.

Educación asegura que el programa responde también a las dificultades que los propios docentes han trasladado sobre la adaptación de algunos estudiantes al instituto. «El nuevo programa les va a ayudar a adaptarse mejor», sostuvo el conselleiro.

Rodríguez atribuyó buena parte del deterioro de los resultados educativos registrado en España a la implantación de la Lomloe desde 2020. A su juicio, el cambio de los currículos, el sistema de evaluación —que considera que ha «devaluado la cultura del esfuerzo»— y la falta de actualización de la carrera docente son tres de los factores que explican el retroceso.

El titular de Educación defendió que Galicia parte, pese a la caída, de una posición relativamente favorable dentro de España. «Galicia siempre estuvo, y sigue estando, en el nivel medio-alto», afirmó, antes de reivindicar que la comunidad continúa por encima del promedio estatal en las tres competencias evaluadas por PISA.

La Xunta liga además la mejora de los resultados a otras medidas ya en marcha, como la reducción progresiva de ratios y el aumento del profesorado. El sistema público gallego cuenta este curso, según Educación, con 32.712 docentes, 956 más que el año pasado y más de 1.600 adicionales desde la firma hace tres cursos del acuerdo de mejora educativa con los sindicatos.

El conselleiro mencionó también la Ley de Educación Digital, una norma pionera en España y en Europa, que establece un marco para regular los derechos y deberes del profesorado y del alumnado en todo lo relacionado con el uso de la tecnología en el sistema educativo. «No se puede renunciar a estas herramientas, pero tenemos que utilizarlas bien», señaló.