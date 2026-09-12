Galicia encara un domingo de calor con hasta 36 grados y aviso naranja en 16 concellos de Pontevedra

Galicia afrontará este domingo una nueva jornada de calor, con temperaturas de hasta 36 grados en Ourense y valores superiores a los 30 en varias de las principales ciudades. El episodio será especialmente intenso en el interior de la provincia de Pontevedra, donde la Xunta ha activado aviso naranja por altas temperaturas en 16 municipios. La alerta afectará a Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

La situación estará marcada por la presencia de altas presiones y la entrada de una masa de aire cálido procedente del sur peninsular, según MeteoGalicia. La predicción apunta a una jornada con algunas nieblas durante la mañana en zonas del interior, que irán dando paso a un tiempo seco y soleado. Las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado en las máximas.

Hasta 36 grados en Ourense

Ourense será el punto más cálido de la jornada, con una máxima prevista de 36 grados. Pontevedra alcanzará los 33, mientras que Ferrol, Lugo, Santiago y Vigo llegarán a los 32 grados. En A Coruña, la máxima será de 28.

El calor contrastará con unas temperaturas nocturnas bastante más bajas. Lugo tendrá una mínima de 11 grados, lo que dejará una notable diferencia térmica entre las primeras horas del día y el momento de mayor calor. El viento soplará del nordeste, flojo en general.

Ante las altas temperaturas, la Xunta recomienda prestar especial atención a personas mayores de 65 años, menores de cuatro años, personas con determinadas enfermedades crónicas y quienes trabajan, practican deporte o pasan varias horas al aire libre.

Sanidade aconseja beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed, y evitar el alcohol, el café, el té y las bebidas muy azucaradas. También recomienda optar por comidas ligeras, permanecer en lugares frescos o ventilados y evitar la exposición al sol y la actividad física durante las horas de más calor.

En el caso de las actividades deportivas, la Xunta pide a los organizadores que adapten los horarios a las condiciones de cada zona y adopten medidas preventivas para proteger tanto a los participantes como al público. También se recuerda la importancia de no dejar a niños ni a personas mayores en el interior de vehículos estacionados, aunque las ventanillas estén abiertas. Si aparecen síntomas de agotamiento o un golpe de calor, Sanidade recomienda solicitar asistencia médica urgente a través del 061.

El episodio llega cuando septiembre avanza ya hacia la segunda mitad del mes, aunque las condiciones previstas para este domingo volverán a dejar en buena parte de Galicia temperaturas más propias de una jornada de verano.