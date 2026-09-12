Reclaman ir más allá de la caza para frenar el jabalí en Galicia por los daños al campo y los casi 4.000 accidentes que provoca al año

Daños en cultivos, accidentes de tráfico o riesgo de transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera. Unións Agrarias (UU AA) vuelve a poner el foco en la amenaza que representa el jabalí para el campo gallego y en las carreteras para reclamar el refuerzo de las medidas de control de estos animales salvajes. La organización agraria llama a ir más allá de la caza social para la gestión de una especie "en aumento". "Declarar a emerxencia cinexética é o comezo. Pero non abonda", esgrime. Así, insta a la Xunta a implementar nuevas herramientas y trazar una estrategia que sea "efectiva".

El sindicato alude, por un lado, a las pérdidas económicas que el jabalí causa a los ganaderos, que cifra en unos 14 millones de euros al año por daños en cultivos. Señala que en la temporada 2024/2025 se registraron 4.269 avisos por destrozos del jabalí en el campo, una cifra que superó los 3.022 contabilizados en la de 2023/2024. Son datos oficiales a partir de las llamadas ao teléfono de la Xunta. En caso caso, un agente ambiental levanta acta y hace una valoración de los daños.

También advierte del riesgo que supone para los conductores, toda vez que estos animales causan "preto de 4.000 sinistros ao ano nas estradas galegas", lo que supone más de 10 accidentes de tráfico de media al día.

Desde Unións Agrarias destacan, además, el riesgo de que puedan transmitir enfermedades a la cabaña ganadera, como ocurrió con la peste porcina africana en Cataluña.

Con estos tres focos de peligro, la organización urge redoblar las medidas de control del jabalí en Galicia, "unha das áreas de maior densidade de Europa", con una población estimada de 82.000 ejemplares. Son prácticamente tres por cada kilómetro cuadrado, según destaca el sindicato.

Destrozos en una finca en Negreira / Cedida

Los ataques crecen en Negreira en la recta final de la cosecha

El jabalí es uno de los grandes enemigos de los ganaderos que siembran maíz. Este año ha causado destrozos hasta el último momento antes de la recogida. Y es que, en plena campaña de ensilado, Unións Agrarias denunció el aumento de los daños provocados por este animal en fincas de maíz en el concello de Negreira. La organización agraria ha recibido quejas de productores afectados y señala que varios afiliados solicitaron peritajes específicos de los daños para acreditar la dimensión real de las pérdidas y fundamentar, en caso necesario, las correspondientes reclamaciones, incluida la vía judicial.

Aunque la mayor parte de la cosecha ya está recogida, los destrozos continúan en granjas de ciclo largo y grano, en las que todavía quedan en torno a dos o tres semanas para la recogida del maíz. Los ganaderos trasladan que, incluso en parcelas protegidas con pastores eléctricos, hay manadas de jabalíes que entran, tiran plantas, comen las mazorcas y pisan amplias superficies de cultivo.

Con ese telón de fondo, Unións Agrarias apela a la colaboración de los cazadores para que, en estas próximas semanas, "se empreguen todas as posibilidades de intervención que ofrece a declaración de emerxencia cinexética e se prioricen as batidas ordinarias de temporada", en aquellas zonas donde se concentren los daños sobre los cultivos para prevenirlos. En todo caso, con la vista puesta ya en las próximas campañas, pide ir más allá de esta vía de acción.

La organización señala que las ayudas públicas, limitadas a un máximo de 2.750 euros por explotación y año, no bastan para cubrir las pérdidas que sufren las ganaderías con varias hectáreas de maíz afectadas.