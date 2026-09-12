Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Reclaman ir más allá de la caza para frenar el jabalí en Galicia por los daños al campo y los casi 4.000 accidentes que provoca al año

Unións Agrarias urge a la Xunta a adoptar una estrategia eficaz para controlar una especie "en aumento"

El jabalí se ceba con el maíz en Negreira justo antes de la cosecha, con destrozos en varias fincas

Daños causado por el jabalí en una plantación de maíz en el concello de Negreira

Daños causado por el jabalí en una plantación de maíz en el concello de Negreira / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mónica Nieto

Santiago

Daños en cultivos, accidentes de tráfico o riesgo de transmisión de enfermedades a la cabaña ganadera. Unións Agrarias (UU AA) vuelve a poner el foco en la amenaza que representa el jabalí para el campo gallego y en las carreteras para reclamar el refuerzo de las medidas de control de estos animales salvajes. La organización agraria llama a ir más allá de la caza social para la gestión de una especie "en aumento". "Declarar a emerxencia cinexética é o comezo. Pero non abonda", esgrime. Así, insta a la Xunta a implementar nuevas herramientas y trazar una estrategia que sea "efectiva".

El sindicato alude, por un lado, a las pérdidas económicas que el jabalí causa a los ganaderos, que cifra en unos 14 millones de euros al año por daños en cultivos. Señala que en la temporada 2024/2025 se registraron 4.269 avisos por destrozos del jabalí en el campo, una cifra que superó los 3.022 contabilizados en la de 2023/2024. Son datos oficiales a partir de las llamadas ao teléfono de la Xunta. En caso caso, un agente ambiental levanta acta y hace una valoración de los daños.

También advierte del riesgo que supone para los conductores, toda vez que estos animales causan "preto de 4.000 sinistros ao ano nas estradas galegas", lo que supone más de 10 accidentes de tráfico de media al día.

Desde Unións Agrarias destacan, además, el riesgo de que puedan transmitir enfermedades a la cabaña ganadera, como ocurrió con la peste porcina africana en Cataluña.

Con estos tres focos de peligro, la organización urge redoblar las medidas de control del jabalí en Galicia, "unha das áreas de maior densidade de Europa", con una población estimada de 82.000 ejemplares. Son prácticamente tres por cada kilómetro cuadrado, según destaca el sindicato.

Destrozos en una finca en Negreira

Destrozos en una finca en Negreira / Cedida

Los ataques crecen en Negreira en la recta final de la cosecha

El jabalí es uno de los grandes enemigos de los ganaderos que siembran maíz. Este año ha causado destrozos hasta el último momento antes de la recogida. Y es que, en plena campaña de ensilado, Unións Agrarias denunció el aumento de los daños provocados por este animal en fincas de maíz en el concello de Negreira. La organización agraria ha recibido quejas de productores afectados y señala que varios afiliados solicitaron peritajes específicos de los daños para acreditar la dimensión real de las pérdidas y fundamentar, en caso necesario, las correspondientes reclamaciones, incluida la vía judicial.

Aunque la mayor parte de la cosecha ya está recogida, los destrozos continúan en granjas de ciclo largo y grano, en las que todavía quedan en torno a dos o tres semanas para la recogida del maíz. Los ganaderos trasladan que, incluso en parcelas protegidas con pastores eléctricos, hay manadas de jabalíes que entran, tiran plantas, comen las mazorcas y pisan amplias superficies de cultivo.

Con ese telón de fondo, Unións Agrarias apela a la colaboración de los cazadores para que, en estas próximas semanas, "se empreguen todas as posibilidades de intervención que ofrece a declaración de emerxencia cinexética e se prioricen as batidas ordinarias de temporada", en aquellas zonas donde se concentren los daños sobre los cultivos para prevenirlos. En todo caso, con la vista puesta ya en las próximas campañas, pide ir más allá de esta vía de acción.

Noticias relacionadas y más

La organización señala que las ayudas públicas, limitadas a un máximo de 2.750 euros por explotación y año, no bastan para cubrir las pérdidas que sufren las ganaderías con varias hectáreas de maíz afectadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
  2. La orquesta que quiere devolver a las verbenas las canciones que marcaron a toda una generación
  3. Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
  4. Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
  5. Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
  6. Cambio de tiempo en Galicia: un frente activo dejará lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas
  7. La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
  8. Cuando Galicia estuvo en el epicentro del debate nuclear: medio siglo de la autorización para una central en la costa de Lugo que nunca llegó a levantarse

Reclaman ir más allá de la caza para frenar el jabalí en Galicia por los daños al campo y los casi 4.000 accidentes que provoca al año

Reclaman ir más allá de la caza para frenar el jabalí en Galicia por los daños al campo y los casi 4.000 accidentes que provoca al año

Galicia encara un domingo de calor con hasta 36 grados y aviso naranja en 16 concellos de Pontevedra

Galicia encara un domingo de calor con hasta 36 grados y aviso naranja en 16 concellos de Pontevedra

La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos

La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos

El BNG inicia el curso político con el reto de «construir una nueva mayoría social» ante un PPdeG que «abraza los discursos ultras y se aleja de Galicia»

El BNG inicia el curso político con el reto de «construir una nueva mayoría social» ante un PPdeG que «abraza los discursos ultras y se aleja de Galicia»

La Consellería de Educación reforzará matemáticas y lectura tras el «duro golpe» de PISA

Las tres boyas gallegas baten en agosto sus récords históricos de temperatura más alta: «Hay especies marinas que se están desplazando hacia el norte»

Las tres boyas gallegas baten en agosto sus récords históricos de temperatura más alta: «Hay especies marinas que se están desplazando hacia el norte»

El suicidio se cobra 295 vidas en Galicia en un año: "Afecta a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a hombres y mujeres, a personas de todas las edades"

El suicidio se cobra 295 vidas en Galicia en un año: "Afecta a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a hombres y mujeres, a personas de todas las edades"

Uno de cada tres concellos afronta restricciones por la escasez de agua ante la falta de lluvias

Uno de cada tres concellos afronta restricciones por la escasez de agua ante la falta de lluvias
Tracking Pixel Contents