El suicidio se cobra 295 vidas en Galicia en un año: "Afecta a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a hombres y mujeres, a personas de todas las edades"

La cifra baja, pero apenas se mueve. Casi trescientas personas murieron por suicidio en Galicia durante 2025, un total de 295, tres menos que un año antes. El descenso es prácticamente testimonial y mantiene a la comunidad entre las que presentan una mayor incidencia de suicidios en relación con su población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Sergas.

Por provincias, A Coruña concentró 127 casos, seguida de Pontevedra, con 88; Ourense, con 43; y Lugo, con 37. En el conjunto del Estado se contabilizaron 3.808 fallecimientos autoinflingidos durante el año pasado, 145 menos que en 2024 y 419 menos que en 2022. Es el tercer descenso anual consecutivo, aunque Galicia mantiene una posición especialmente elevada dentro del mapa estatal.

Los datos dibujan además un perfil claramente desigual por género. Tres de cada cuatro suicidios fueron de hombres, mientras que las mujeres protagonizan más intentos. La edad es otro factor de peso: las personas mayores de 50 años presentan una mayor propensión a las conductas suicidas, aunque el fenómeno atraviesa todas las franjas de edad y condiciones sociales.

Desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia reclaman precisamente que la respuesta no se limite al ámbito sanitario. Su presidenta y psicóloga clínica, Paula Marcos, defiende la necesidad de "planes específicos" y de una atención adecuada que combine intervención y prevención desde los ámbitos social, político, educativo y sanitario.

No existe un único perfil. "El suicidio afecta a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a hombres y mujeres, a personas de todas las edades", señala Marcos en declaraciones a Europa Press, que advierte de que puede producirse tanto en personas con seguimiento en salud mental como sin él, con intentos previos o sin ellos y con señales de alarma visibles o "desde el más absoluto silencio".

Los profesionales subrayan el carácter complejo y multicausal de la conducta suicida y reclama un plan "preventivo, realista y ambicioso" que implique al conjunto de la sociedad. Entre las medidas que consideran necesarias sitúan las políticas de cuidado en los entornos laborales, educativos y sanitarios, además de la reducción de la vulnerabilidad social y económica y la lucha contra la soledad no deseada.

177 millones para salud mental

Las reclamaciones coinciden con la presentación esta semana del Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030, con el que el Sergas pretende reforzar la red asistencial durante los próximos años. El programa movilizará 177 millones de euros, aproximadamente el doble que el anterior, y prevé incorporar 357 nuevos profesionales, casi un 50% más que los 241 puestos creados con el plan precedente.

De ese incremento, 101 profesionales se incorporarán ya en 2027, entre ellos parte de los 124 facultativos especialistas de psiquiatría y psicología clínica previstos. El plan reserva unos 52 millones para personal, 12 millones para infraestructuras y otros 112 millones para diferentes actuaciones, convenios y recursos de rehabilitación psicosocial, entre otras medidas.

El objetivo declarado es reducir las diferencias territoriales en el acceso a la atención y extender progresivamente programas y recursos a las siete áreas sanitarias. El Sergas plantea además una atención más próxima y comunitaria, con un refuerzo de la hospitalización a domicilio, los equipos de continuidad de cuidados y los recursos de rehabilitación. La prevención de la conducta suicida tendrá un espacio específico dentro del nuevo sistema de vigilancia epidemiológica que desarrollará el plan. La primera fase se centrará precisamente en la conducta suicida y los trastornos adictivos.

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Desde el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia esperan que este despliegue de recursos permita traducir el aumento presupuestario en una atención realmente accesible. El reto, señalan, pasa por "garantizar una atención digna, accesible y de calidad" y por actuar antes de que el sufrimiento termine convertido en una emergencia.