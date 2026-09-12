Las tres boyas gallegas baten en agosto sus récords históricos de temperatura más alta: «Hay especies marinas que se están desplazando hacia el norte»

El mar no suele tener prisa. Se calienta mucho más despacio que el aire, casi sin que un bañista que se pasa los veranos a remojo pueda certificarlo de un año a otro, pero también se enfría lentamente y no responde con la misma inmediatez a los cambios de temperatura que se producen sobre su superficie. Este último verano hizo más calor que nunca desde que hay regsitros en Galicia y, precisamente por todo ello, cuando el mercurio del termómetro en los mares y los océanos empieza a subir no se desploma de nuevo cuando finaliza un anticiclón, pues el agua guarda ese calor y lo va acumulando.

Estos últimos meses han dejado una señal especialmente clara frente a la costa gallega. Las tres boyas de aguas profundas de Puertos del Estado que hay en Galicia acaban de batir su récord histórico de temperatura máxima. Según se desprenden los datos del departamento dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el de Estaca de Bares alcanzó los 23,13 grados centígrados el día del eclipse solar, el 13 de agosto, poco antes de que la luna ocultase el sol totalmente, a eso de las 19.00 horas de la tarde. La de Villano-Sisagras, situada frente a los islotes que llevan el mismo nombre y a Cabo Vilán, llegó a los 22,17 grados ese mismo a las 16.00 horas. La tercera, la de Cabo Silleiro, marcó 21,55 grados el 30 de agosto a las 21.00 horas. Las tres cuentan con registros desde 2001 y es ahora, 25 años después de su instalación, cuando llegan a los valores máximos de las series históricas en tres puntos de observación ubicados mar adentro.

No es de extrañar que se batieran los récords temperatura en un momento en el que el calentamiento del océano ocupa de nuevo los registros mundiales y titulares. Es más, el pasado 22 de agosto, la superficie oceánica —a excepción de las zonas polares— alcanzó una media de 21,1 grados, el valor más alto desde que se tiene cuenta de ello, según el satélite europeo Copernicus. El anterior récord, de apenas una décima menos, correspondía a marzo de 2014, por lo que lo llamativo para los expertos es que esta subida se haya producido en agosto, cuando por norma general las temperaturas oceánicas globales marcan sus picos entre marzo y abril.

«Estamos en un proceso general de calentamiento», indica el biólogo marino Joám Luís Ferreiro, 'Cesio', miembro de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), en conversación con este diario. Este escenario, asegura, puede complicarse por la combinación de ese caldeamiento de fondo con fenómenos climáticos de enorme magnitud como El Niño. «Estamos pendientes de que El Niño, que está ya en plena acción en el Pacífico, venga este año a Galicia», apunta.

Un mar que cambia aunque la playa no lo note

La temperatura registrada por las boyas no equivale necesariamente a la que pueda encontrarse un bañista en una playa o dentro de una ría. Son «masas de agua diferentes» y sometidas a dinámicas distintas. De hecho, una de las particularidades de los registros de Estaca de Bares y Cabo Silleiro es que las máximas se alcanzaron a última hora de la tarde o incluso de noche, cuando el sol ya había perdido buena parte de su fuerza y, aunque pueda parecer contradictorio a simple vista por tratarse de un momento del día en el que el sol ya está bajo, no lo es. El mar no es una piscina que se calienta con los rayos solares, no es estático.

La temperatura no responde únicamente a la hora del día porque el agua no tiene un reloj, está sometida a corrientes y a una circulación constante. Los grados que mide el sensor de estas boyas es el resultado de la evolución de una gran masa acuática, mucho más profunda que esa capa superior recalentada por el sol y la arena que puede percibir, por ejemplo, un bañista.

El nordés, mucho más que un viento

Profundizando más en esta cuestión, es importante recalar en la pieza fundamental del funcionamiento del ecosistema marino y la dinámica atmosférica de Galicia: el nordés. «Son los vientos predominantes en verano en la costa gallega», explica Ferreiro, y gracias a su intervención, que a estas alturas hay que considerar divina, provoca los denominados alforamientos. Al soplar, favorece que asciendan aguas profundas, frías y cargadas de nutrientes. «Entonces, como esas corrientes llegan tan frías y llevan mucho tiempo en el proceso de circulación oceánica, hacen que el agua se vea mucho más transparente y cristalina», indica el biólogo.

Lo que está sucediendo ahora es que el nordés pierde fuerza y estos afloramientos disminuyen, lo que a su vez reduce la llegada a la superficie del agua enfriada y rica en nutrientes. La consecuencia, claro está, llega a las bateas y a las lonjas. «Disminuye la alimentación» y afecta a la productividad marina. «Es una de las causas por las que se da esta caída en la producción marisquera desde hace años en el país», sostiene Ferreiro. Inmediatamente lo completa con un matiz importante: «Una de las muchas causas».

El calentamiento del agua en el litoral de Galicia modifica, pues, las condiciones físicas que permiten que los ecosistemas marinos reciban nutrientes. «El marisco crece más rápido cuando esas aguas profundas les traen nutrientes», añade el biólogo, por lo que la subida de la temperatura tiene una traducción directa sobre una de las principales actividades económicas de Galicia.

Una de las consecuencias más notorias es que «hay especies marinas que se están desplazando hacia el norte», donde el agua todavía se mantiene a una temperatura idónea para su subsistencia, lo que explica la carestía que se advierte en la comunidad. Y viceversa, pues hay otros ejemplares que antes no se asentaban en la costa gallega y que actualmente empiezan a aparecer. «No hay barreras, no hay fronteras, no hay ninguna especie que diga "nos quedamos aquí en Galicia», asevera Ferreiro.

Mayor acidez en el océano

Sin embargo, el calor no es el único problema. Ante las preguntas de este diario, el biólogo marino de SGHN introduce otro proceso que queda fuera de la lectura más evidente de los récords térmicos. «El mar absorbe la temperatura, sí, pero también los gases», señala. El exceso de dióxido de carbono que se presenta está modificando la química marina «provocando una acidificación». Las consecuencias principales afectan especialmente a los organismos que construyen estructuras de carbonato cálcico.

«Es un problema grave, no sólo para los corales, en zonas tropicales, sino también para todos aquellos seres vivos que forman caparazones y estructuras esqueléticas de carbonato cálcico», apunta. Entre ellos, algunos tan conocidos para los gallegos como los biválvos, los crustáceos o los gasterópodos, como los caracoles.