Uno de cada tres concellos afronta restricciones por la escasez de agua ante la falta de lluvias

El agua que sobró durante el invierno empieza a faltar. Más de un centenar de ayuntamientos gallegos están actualmente afectados, total o parcialmente, por medidas de alerta o prealerta ante la sequía, después de un verano con precipitaciones insuficientes y sin lluvias significativas a la vista en los próximos días. La situación contrasta con el invierno más lluvioso de los últimos 25 años, pero la abundancia de agua de entonces no ha impedido que el déficit acumulado durante el verano vuelva a poner bajo vigilancia el abastecimiento.

La Xunta mantiene la alerta por escasez en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de A Coruña, hasta el límite con Arteixo. A ellos se suma el subsistema de Baiona, donde se han adoptado medidas equivalentes aunque formalmente no se haya declarado la alerta. La prealerta también se ha extendido, y desde ahora afecta a la unidad territorial de Ferrol —ríos Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira— y el subsistema de Zamáns, en Vigo, ha comenzado a aplicar medidas equivalentes. Estas zonas se añaden a las cuatro unidades territoriales que permanecen en prealerta desde el pasado 11 de agosto: Tambre y rías de Muros y Noia; río Grande, en Camariñas; Mandeo y ría de Betanzos, y Landro y Ouro.

En términos territoriales, 32 municipios están parcial o completamente afectados por la alerta o medidas equivalentes, mientras que otros 75 lo están por la prealerta o medidas similares. Con todo, la incidencia no es igual en todos ellos, ya que en algunos casos solo una pequeña parte del término municipal pertenece a la unidad afectada y el abastecimiento principal procede de otra cuenca. Si se atiende al origen del agua que utilizan los sistemas municipales, la prealerta tiene implicaciones prácticas sobre el abastecimiento en 48 ayuntamientos.

Los datos de las reservas tampoco son especialmente holgados. Los embalses destinados al abastecimiento se encuentran en torno al 58% de su capacidad, unos once puntos porcentuales por debajo del nivel que presentaban en estas mismas fechas del año pasado.

De llenar piscinas a posibles cortes puntuales

La alerta es el segundo nivel más elevado contemplado en el Plan de sequía de Galicia-Costa, sólo por debajo de la emergencia. Su activación permite adoptar medidas destinadas a conservar los recursos disponibles, entre ellas prohibir usos considerados prescindibles, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines, de ser necesario. El escenario también contempla la posibilidad de cortes puntuales de agua si la evolución de la situación lo hace preciso.

En las zonas en prealerta, el margen de actuación es todavía mayor. El protocolo establece un seguimiento intensivo de la meteorología, los caudales de los ríos y las reservas de los embalses, además de campañas de concienciación para reducir el consumo y recomendaciones a los ayuntamientos para limitar gastos públicos no esenciales.

El problema es que, por ahora, el tiempo no parece dispuesto a aliviar la presión. MeteoGalicia prevé que un anticiclón mantenga su influencia sobre la comunidad durante los próximos días, por lo que la recuperación de los recursos dependerá de la llegada de nuevas precipitaciones.

La situación llega mientras la Xunta prepara un nuevo plan para reforzar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas y garantizar el suministro a medio y largo plazo. El Consello de la Xunta aprobó a comienzos de septiembre la elaboración del PEREGA, que pretende evaluar el estado de los sistemas de abastecimiento y anticipar cómo evolucionará la demanda teniendo en cuenta la denominada "nueva realidad climática".

El plan contempla actuaciones para mejorar las redes, avanzar en la reutilización del agua y estudiar nuevas infraestructuras si fueran necesarias. También se analizará el posible aprovechamiento de aguas subterráneas, en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España, que trabaja en la revisión de las 19 masas de agua subterránea de la demarcación Galicia-Costa. La reutilización aparece igualmente como una de las vías para reducir la presión sobre los recursos, especialmente en actividades industriales y agroganaderas con un elevado consumo.

Vigo y Baiona, en el centro de la tensión

La escasez ya ha provocado además tensiones entre ayuntamientos. El episodio más visible se produjo entre Vigo y Baiona después de que el alcalde Abel Caballero plantease que la ciudad no tenía obligación de mantener el suministro al municipio vecino y que podía llegar a interrumpirlo. La advertencia provocó la reacción de Baiona y de Augas de Galicia, que llegó a plantear su intervención para garantizar el abastecimiento de los vecinos. Finalmente, Caballero aseguró que Vigo mantendrá el suministro a Baiona "todo el tiempo que la necesite", apelando a la "solidaridad y cercanía".

El Ayuntamiento de Vigo había optado previamente por trasladar a parte de la ciudad que se abastecía desde Zamáns al embalse de Eiras. Con ese movimiento, se libera agua del sistema de Zamáns para poder destinarla al abastecimiento de municipios del Val Miñor.