La Xunta endurece la vigilancia para evitar trampas en las oposiciones: controles en los aseos y nuevos detectores de dispositivos electrónicos

Un simple reloj conectado a internet, unas gafas con cámara o unos minúsculos auriculares pueden convertirse en una herramienta para copiar en unas oposiciones. Los avances tecnológicos hacen cada vez más difícil controlar que no se hacen trampas en los procesos selectivos. Por esta razón, la Consellería de Facenda pondrá en marcha nuevas técnicas de vigilancia y las aplicará ya en los exámenes que se celebrarán la próxima semana en el reciento ferial de Silleda.

La Xunta se ha dotado de nuevos equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras tecnologías análogas de deteccion no intrusiva para identificar cualquier dispositivo electrónico no permitido.

Con este fin, se realizarán controles periódicos durante la realización de los exámenes, sin causar molestias a las personas que se examinan, según defiende Facenda, e incluso también a las salidas de los aseos del interior del recinto. «Las actuaciones de verificación se realizarán con pleno respeto a la dignidad, intimidad y demás derechos de las personas aspirantes, observando en todo momento los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad», aclara el departamento que dirige Miguel Corgos.

Dispositivos prohibidos

El listado de objetos vetados es amplio. No se permitirá acceder a las zonas de examen con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo, gafas con cámara, dispositivos digitales o de inteligencia artificial, auriculares o microauriculares, lentes inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles, aparatos de geolocalización ni sistemas que permitan transmitir o recibir datos. La prohibición alcanza también a cualquier dispositivo de características similares que pueda utilizarse como apoyo o consulta durante las pruebas.

Además, la Xunta advierte de que bastará con llevar encima uno de estos aparatos para ser expulsado, aunque esté apagado y no haya sido utilizado. También podrá quedar anulado el ejercicio si el aspirante se niega reiteradamente a someterse a las comprobaciones requeridas. Solo quedarán exceptuadas las personas que necesiten algún dispositivo por razones clínicas y tengan previamente autorizada esa adaptación.

Las restricciones van más allá de los aparatos electrónicos. La Administración recomienda acudir al examen únicamente con un lápiz del número 2 y una goma de borrar. No se permitirá entrar con bolsos, mochilas, gorros, pañuelos, paraguas, libros, soportes de almacenamiento de información e incluso pendientes o piercings magnéticos. Tampoco habrá ningún servicio habilitado para custodiar los objetos que no puedan introducirse en el recinto.

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La participación en los procesos selectivos implica, además, la aceptación de estas medidas antifraude y de las instrucciones que imparta el personal encargado de aplicarlas.