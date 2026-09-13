Galicia, tierra de huevos: así es el sector que ya produce 56 millones de docenas al año

Que Galicia es tierra de huevos no es solo una forma de hablar. Las cifras del sector lo demuestran: la producción sigue creciendo y ya supera los 56 millones de docenas al año. Son más de 672 millones de unidades, una cantidad que, llevada al día a día, equivale a cerca de 1,84 millones diarios. O, lo que es lo mismo, 21 huevos por segundo.

Detrás hay un auténtico ejército de gallinas: más de dos millones de ponedoras para huevos de consumo, repartidas entre unas 90 explotaciones productoras a lo largo de Galicia. Y la cadena no termina en las granjas: la comunidad cuenta también con cerca de 70 centros de embalaje para preparar el producto antes de su comercialización.

Las magnitudes del sector las puso de relieve este sábado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante la Festa dos Ovos Rotos con Chourizo. Y basta otra comparación para hacerse una idea de su dimensión: si toda la producción anual se repartiese entre los habitantes de Galicia, tocarían a unos 250 huevos por persona.

De dos o tres huevos por semana a un consumo diario

El huevo está de moda y eso juega a favor del sector. Este alimento gana peso en la cesta de la compra y mantiene una de sus grandes bazas: ofrecer una fuente de proteína a un precio generalmente más contenido que otras alternativas, pese a la subida que registró en los últimos tiempos.

Y no solo es una cuestión de bolsillo. El huevo también se ha ido sacudiendo la mala fama que lo acompañó por años. Durante mucho tiempo, su contenido en colesterol llevó a recomendar un consumo moderado y a mirarlo con cierto recelo. Sin embargo, la evidencia científica acumulada desde entonces ha matizado aquella percepción y las recomendaciones han dejado atrás buena parte de las restricciones que tradicionalmente rodeaban su consumo. Incluso más de un huevo al día puede tener cabida en una alimentación saludable para la mayoría de las personas, siempre dentro de una dieta equilibrada y teniendo en cuenta las circunstancias individuales. De supuesto villano ha pasado a ser valorado por su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales.

Pero el viento de cola del consumo no libra al sector de desafíos. Las crecientes exigencias en materia de bienestar animal, la evolución de los costes y del mercado o la amenaza de la gripe aviar forman parte de una ecuación que obliga a las explotaciones a seguir adaptándose.