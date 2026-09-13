La preocupación de una orquesta gallega por el futuro de las verbenas: «¿De qué sirve el relevo generacional si no hay público?»

La orquesta Principal nació en Pontevedra, en 1988 con el nombre de Leni Principal, porque fue creada para dar soporte a un cantante de gran popularidad en aquella época. Desde hace ya un tiempo, la agrupación cambió su emplazamiento a la provincia de Lugo. Hoy la orquesta Principal tiene sede en Mondoñedo, donde viven sus dos socios y propietarios: Mónica Barreira y Manuel Fariña.

Alejandro Álex Barreira González, cantante de la formación, comenta que, para todos los integrantes de la orquesta, es un «orgullo» representar a Lugo y a Mondoñedo por todo Galicia, Asturias, León e incluido Portugal, porque trasciende lo musical.

Algunos de los integrantes de la orquesta Principal en el escenario / Cedida

La Principal no es solo una orquesta; es una institución que sirve de espejo para otras comunidades que intentan copiar, sin éxito, el milagro de la verbena gallega.

El escenario como «parque de juegos»

La historia de Barreira con la música no empezó en un conservatorio. Aunque no recuerda el momento exacto en el que decidió ser cantante, tiene claro dónde se prendió la mecha: «Unha das primeiras veces que recordo subir a un escenario foi no da Orquesta Principal precisamente, porque é unha orquesta familiar», comenta Barreira. Esa conexión de sangre es la que le hace mantener, años después, los mismos nervios y el mismo respeto que el primer día que se enfrentó al público.

A diferencia de los «gigantes» que mueven flotas de tráilers y músicos que no regresan a casa en meses, la Principal mantiene una estructura más humana y flexible. Aquí, la orquesta es una «segunda familia» que permite a sus miembros compaginar la pasión por el palco con sus vidas profesionales fuera de él. «A nosa dinámica está adaptada para que case todo o mundo poida ter un traballo aparte. Eu estou estudando, o trompetista ten outro traballo a xornada completa...», explica Barreira, subrayando que esa cercanía les permite volver a casa casi a diario, no estando más de cuatro o cinco días lejos de casa y manteniendo los pies en la tierra.

«DJ sin ser DJ»

¿Cómo se consigue que una plaza llena de gente de 80 años y adolescentes de 15 se divierta al mismo tiempo? La respuesta de la Principal es el «caos ordenado». A diferencia de los espectáculos guionizados, en la Principal trabajan con bloques musicales que intercambian según el pulso de la noche. «Hai que ir mirando como está o ambiente para poder adaptarse. Facemos un pouco a función de DJ sen ser DJ», confiesa Barreira.

La orquesta Principal en el escenario / Cedida

Si la fiesta empieza temprano, el repertorio es para los mayores, un público que el cantante de la orquesta define como «superagradecido» y que nota al instante cuando un artista se entrega de verdad.

Pero si el telón se abre a la una de la madrugada, la estrategia cambia: «Tes que empezar a tope porque tes que enganchar ao público máis xoven», comenta Barreira, ese que busca el mainstream absoluto y los éxitos que suenan en todo el mundo.

El reto del directo

A pesar de la presión por modernizarse, la Principal mantiene una línea roja innegociable: la música 100% en directo. En un mercado que tiende cada vez más hacia las «disco móviles» y los espectáculos donde la tecnología eclipsa al músico, Barreira y los suyos han decidido aumentar su escenario y añadir pantallas, pero sin perder la esencia acústica. «Hai presión por complacer ás comisións de festas que te contratan», admite el cantante, pero lamenta que para un chaval de 15 años a veces dé igual que haya una banda tocando en vivo o un DJ pinchando una lista. Es una competencia desigual donde la orquesta tradicional lucha por no ser vista como algo del pasado.

¿Un futuro sin público?

La pregunta del millón es si el público seguirá siendo el mismo dentro de veinte años. Álex Barreira aporta una reflexión cruda y necesaria desde su perspectiva joven. Para él, el problema no es la falta de artistas: «De que serve que haxa remuda xeracional se non hai remuda de público?», señala Barreira.

El cantante de la Principal teme que la cultura del baile arraigado, de las cumbias mezcladas con gallego que antes eran el alma de la fiesta, se estén perdiendo en favor de grupos más pequeños y DJs. «Agora mesmo non vale a pena montar unha orquesta nova, vale a pena montar un grupo con catro cantantes e un DJ», sentencia con cierta nostalgia. Aun así, mientras el telón de la Principal siga subiendo en cada aldea de Lugo y de Galicia, habrá una familia en el escenario dispuesta a demostrar que nada puede sustituir la vibración de una batería y una voz real en directo.