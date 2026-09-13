Pontón acusa al Gobierno de no estar a la altura en Ceuta y al PP de usar la crisis para alimentar el odio

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha elevado este domingo el tono contra el Gobierno central y el PP por su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. La líder nacionalista considera que el Ejecutivo "no estuvo a la altura" ni en el análisis previo del riesgo ni en la gestión posterior de la entrada masiva de personas registrada el pasado 31 de julio, una tragedia en la que, según ha recordado, fallecieron más de 140 personas.

En una entrevista en Radio Galega, Pontón ha reservado también duras críticas para el PP y la extrema derecha, cuya actitud ha calificado de "lamentable" y de "gran hipocresía" por, a su juicio, aprovechar la crisis para "difundir políticas de odio, racistas y xenófobas". En este contexto, la portavoz nacionalista ha señalado directamente al presidente de la Xunta, al que acusa de intentar "sacar tajada" de la situación.

Frente a esta posición, Pontón ha defendido que Galicia debe responder desde la solidaridad y acoger a los menores migrantes que permanecen en Ceuta en condiciones que ha definido como "inhumanas". La dirigente del BNG ha reclamado que estos menores tengan la oportunidad de rehacer sus vidas y ha extendido la necesidad de solidaridad a la propia población ceutí, en un discurso en el que ha contrapuesto la acogida y los derechos de las personas migrantes con el uso político de la crisis.

Críticas al modelo económico

La entrevista también ha servido a Pontón para cargar contra el modelo industrial y energético de Galicia. La portavoz del BNG ha denunciado que la comunidad continúa sometida a un "modelo colonial" en la explotación de sus recursos naturales y ha puesto como ejemplo el litio: se pretende explotar el recurso en Ourense mientras la fábrica de baterías asociada a esta actividad se instala fuera de Galicia, en Zaragoza.

Pontón ha situado esta cuestión dentro de un deterioro más amplio del tejido industrial gallego. Según ha afirmado, Galicia ha perdido más de 34.000 empleos industriales desde 2008 bajo gobiernos del PP y ha acusado a los populares de favorecer un "expolio eléctrico". Como alternativa, ha defendido una tarifa eléctrica reducida para Galicia, que justifica tanto por una cuestión de "justicia social" como por los costes ambientales que soporta la comunidad, y ha reclamado que el desarrollo de la energía eólica quede vinculado a proyectos industriales sostenibles.

Un plan de choque de 400 millones

La situación de las familias ha ocupado también parte de sus críticas. Pontón ha advertido de que la inflación en Galicia está creciendo por encima de la media estatal, con el consiguiente impacto sobre el poder adquisitivo, y ha reclamado a la Xunta un plan de choque dotado con 400 millones de euros.

La propuesta del BNG incluiría medidas para abaratar la cesta de la compra, hacer gratuitos los libros de texto, extender la gratuidad de los comedores escolares a toda la escuela pública y facilitar el acceso a la vivienda. La líder nacionalista ha situado estas medidas en un contexto de presión creciente sobre los hogares gallegos, al tiempo que ha vuelto a reclamar una mayor capacidad de decisión sobre los recursos económicos de la comunidad.

Rechazo a la financiación autonómica

Pontón también ha rechazado "de plano" la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno central, al considerar que "perjudica a Galicia". Frente a este modelo, ha reclamado un sistema de financiación propio que permita a la comunidad tener "la llave de sus propios recursos".

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En paralelo, ha vuelto a cargar contra Rueda por su rechazo a la quita de 4.000 millones de euros de deuda. La portavoz del BNG considera que el presidente gallego está siguiendo el "argumentario de Génova" en lugar de defender los intereses de Galicia.