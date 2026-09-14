El BNG exige a la Xunta declarar de oficio más de cien zonas tensionadas y acusa a Rueda de "boicotear" soluciones a la vivienda

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó este lunes al Gobierno de Alfonso Rueda de "boicotear" las herramientas previstas para contener el precio de la vivienda mientras las familias afrontan un encarecimiento que, a su juicio, está convirtiendo el acceso a una casa en "una misión imposible". El Bloque reclamará en el próximo pleno que la Xunta declare de oficio como zonas de mercado residencial tensionado todos los municipios que cumplan los requisitos fijados por la ley. Actualmente, sólo Santiago y A Coruña cuentan con esta consideración en Galicia.

Pontón señala que los propios datos manejados por la Xunta apuntan a que más de un centenar de concellos podrían reunir las condiciones necesarias. "Estamos ante un problema de país al que la Xunta debería darle solución y no simplemente boicotearlo como está haciendo en este momento", denuncia. La dirigente nacionalista ha puesto el foco en la evolución de los alquileres durante los últimos cinco años. Según los datos que ha aportado, el precio medio ha aumentado un 57% en Ferrol, un 46% en Santiago, un 45% en Pontevedra, un 44% en Lugo, un 39% en Vigo y Ourense y un 37% en A Coruña.

Pontón ha criticado además que la Xunta no publique los datos desglosados por municipio, lo que, según ha advertido, impide conocer con precisión la evolución del mercado en cada localidad. "La vivienda está triturando a muchas economías de este país", afirma la líder del BNG, que sitúa al Ejecutivo autonómico como "responsable directo" de la situación por su negativa a aplicar medidas para contener los precios y por apostar por dejar que sea el mercado el que los regule.

Más inspección y un mapa de la tensión residencial

El paquete que el BNG llevará al Parlamento incluye también la creación de un régimen sancionador y de inspección para garantizar que las medidas asociadas a estas declaraciones se cumplen. La portavoz nacionalista quiere asimismo derogar la disposición adicional 24 de la normativa autonómica, que considera una "trampa legal" mediante la que la Xunta habría trasladado a los ayuntamientos competencias en materia de vivienda sin dotarlos de medios suficientes para ejercerlas.

Además, Pontón ha vinculado la negativa a ampliar las zonas tensionadas con la financiación estatal para políticas de vivienda. Según ha señalado, Galicia recibirá cinco millones de euros frente a los cerca de 60 millones previstos para Cataluña. A su juicio, resulta "inaceptable" que la Xunta quiera disponer de esos fondos sin garantizar que se destinen a resolver los problemas de acceso a la vivienda en los municipios que cuentan con esta declaración.

"Este boicot de Rueda se está haciendo por partida doble", ha resumido Pontón. "Por un lado, boicoteando medidas que nos permitirían contener el precio de los alquileres y, por otro, haciendo que Galicia pierda millones de euros para política social de vivienda", zanjó.