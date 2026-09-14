Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos: «No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo»

En Galicia, con casi 1.500 kilómetros de costa, el furtivismo siempre ha estado asociado a la captura ilegal de viandas del mar: desde pulpos hasta almejas, pasando por centollos o bogavantes. Sin embargo, se trata de una actividad ilícita que las autoridades también combaten río arriba, lejos del litoral. Hasta el punto de verse sorprendidas, en ocasiones, por la dimensión de una práctica que tiene derivadas tanto medioambientales como económicas.

«No me esperaba que hubiese tanto furtivismo de este tipo». Así lo reconoce Ramón Parga, coordinador de la Unidade de Investigación, Conservación e Intervención Ambiental (UICON), una unidad especializada de agentes ambientales, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, que echó a andar hace tan solo seis meses con el objetivo de reforzar la vigilancia y la investigación de las infracciones ambientales que se producen en la comunidad, especialmente aquellas que requieren un seguimiento especializado y una intervención inmediata.

El coordinador de la UICON, Ramón Parga. / Cedida

En el primer balance desde su puesta en marcha, Parga, que encabeza el equipo de ocho agentes que conforman la unidad, destaca en conversación con este diario las investigaciones en torno a un fenómeno que ha sorprendido a la propia UICON: la utilización de baterías eléctricas, habitualmente de coche, para la captura de truchas en los ríos gallegos.

En apenas un semestre, la UICON ha detectado varios equipos utilizados para esta práctica, sobre todo en el interior de la provincia de A Coruña, con especial incidencia en ríos del entorno de los concellos de Ordes, Mesía y As Pontes. Más allá de los efectos que estas descargas tienen sobre el ecosistema fluvial, Parga apunta que, pese a que la comercialización de los salmónidos capturados en los ríos gallegos está prohibida desde 1992, cuando la primera Ley de Pesca Fluvial de Galicia vetó su venta, existe todavía «mucho mercado» en la comunidad, tanto de particulares como de establecimientos de restauración, para la trucha. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, la unidad logró decomisar once kilos de este pescado en un restaurante de Silleda procedente de la pesca deportiva.

De ahí que los furtivos empleen este tipo de métodos, que permiten realizar un mayor número de capturas en menos tiempo y que resultan especialmente dañinos en un momento en el que los salmónidos son cada vez menos numerosos en los ríos gallegos. La pesca eléctrica, además, no permite seleccionar los ejemplares, por lo que puede afectar a buena parte de la fauna fluvial presente en el tramo de río en el que se utiliza.

La lucha contra el furtivismo y la pesca eléctrica es, en todo caso, solo una de las líneas de trabajo que ha asumido la unidad desde su creación. En estos seis meses, sus agentes han intervenido también en casos de protección de especies catalogadas, vertidos, bienestar animal o vigilancia en espacios naturales. Según explica Parga, en total, han tramitado alrededor de una veintena de denuncias y mantienen abiertas diferentes investigaciones sobre posibles infracciones ambientales.

¿Cómo le llegan los casos?

Una parte de estos casos surge de la propia vigilancia de la UICON, pero sus agentes también reciben avisos de otros agentes ambientales destinados en los diferentes distritos e, incluso, de particulares. «Entonces tenemos que realizar la comprobación y, si esa es la realidad, se actúa», explica Parga. De este modo, la unidad funciona como un refuerzo especializado para situaciones que requieren más tiempo de investigación o una intervención coordinada con las fuerzas de seguridad.

Es precisamente ahí donde, según su coordinador, adquiere sentido la unidad. «El trabajo de los agentes ambientales incluye una importante carga administrativa que limita el tiempo disponible para la vigilancia sobre el terreno», apunta Parga. La UICON, en cambio, está concebida para concentrarse en la vigilancia y la investigación, con la posibilidad de mantener seguimientos durante periodos prolongados.

La Xunta presentó la unidad como una estructura especializada y pionera, sin equivalencia en el Estado, con capacidad para desplazarse a cualquier punto de Galicia cuando las circunstancias lo requieran. Su carácter móvil permite concentrar efectivos en operaciones concretas y trabajar junto a otros agentes ambientales, administraciones y fuerzas de seguridad.

Para ello, la UICON dispone de medios que permiten ampliar considerablemente la capacidad de vigilancia: drones, equipos de visión nocturna, sistemas de geolocalización... Parga destaca su importancia con el ejemplo de una operación desarrollada en el entorno de las dunas de Corrubedo. Los agentes se encontraban a más de dos kilómetros del grupo de furtivos, pero pudieron seguir sus movimientos, controlar dónde dejaban las capturas y anticipar sus posibles rutas de escape gracias a los equipos de vigilancia. «Era como si los tuviéramos al lado», resume el coordinador.

El berberecho decomisado en Corrubedo por los agentes de la UICON / Cedida

Un equipo en ampliación

Sin embargo, el tamaño del equipo condiciona hasta dónde puede llegar esa capacidad de actuación. En estos momentos, la UICON está integrada por ocho agentes, dos de ellos responsables de la coordinación y seis destinados a las labores de campo. La Xunta tiene en mente ampliar la plantilla, que Parga considera que debería alcanzar los 18 efectivos para funcionar de forma óptima, con dos equipos por provincia y una cobertura continuada del conjunto del territorio.

La razón tiene que ver con la propia naturaleza de las investigaciones. No siempre basta con una vigilancia puntual para acreditar una infracción. Según explica Parga, algunas operaciones requieren seguir a los sospechosos durante varios días y repetir los dispositivos hasta reunir la información necesaria. Con una plantilla de ocho agentes, mantener un operativo de este tipo durante varios días obliga a concentrar efectivos en él y limita la posibilidad de desarrollar al mismo tiempo otras investigaciones en distintos puntos de la comunidad.

Cuestionado sobre cómo se podría medir el éxito de la unidad en el futuro cercano, Parga considera que en ningún caso debe medirse por el número de denuncias formuladas. «El objetivo es que la sociedad conozca la existencia de la unidad y que sepa que puede recurrir a ella cuando detecte una infracción ambiental», sentencia.