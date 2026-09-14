La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, apela a unos servicios públicos garantes de "igualdad"
Sustituye a Julio Abalde tras su jubilación
Agencias
La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, ha apelado a unos servicios públicos garantes de "igualdad", en su toma de posesión en la Delegación del Gobierno en la que, por otra parte, ha alertado también del riesgo de la bipolarización en el contexto actual.
"La democracia no necesita vivir en el enfrentamiento", ha aseverado en una intervención ante los numerosos asistentes a su toma de posesión, entre alcaldes y alcaldesas, pero también representantes de distintos estamentos sociales, así como autoridades entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, los demás subdelegados o el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
"Frente a los que perciben lo público como un problema", ha asegurado que los servicios que se prestan en este ámbito permiten "mejorar derechos". "Sin los servicios públicos y un Estado fuerte no hay igualdad real", ha insistido en un acto con compromiso de colaboración y con reivindicación de las políticas promovidas desde el Gobierno central.
Así lo ha hecho el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien, además de destacar la trayectoria de Obdulia Taboadela -- desde 2023 era diputada en el Congreso y hace 20 años ostentó ya el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña --, ha insistido en las ayudas estatales en materias como dependencia o becas para estudiantes por parte del Gobierno socialista, pero también otras actuaciones como en el ámbito de la movilidad.
De la nueva subdelegada, ha subrayado su "capacidad de escucha y diálogo". "Los avances hay que seguir comunicándolos", ha insistido sobre la labor a nivel provincial, aspecto al que también se ha referido el exsubdelegado del Gobierno en esta provincia, Julio Abalde, en alusión al trabajo promovido en una provincia "diversa, dinámica y con enormes capacidades", ha dicho.
Fuente: La Opinión A Coruña
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