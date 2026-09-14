Rueda cree que la suspensión del voto de nacionalizados "estropeó algunos planes" que tenía Sánchez

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la reacción «furibunda» del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo del derecho a voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Nietos da muestra de que le «estropeó algunos planes».

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello sobre el fallo del alto tribunal, el presidente de la Xunta ha recordado que se trata de una «suspensión» y que aún queda el «pronunciamiento definitivo» que, a su juicio, «debería producirse con celeridad».

Dicho esto, ha sostenido que, a la vista de la «reacción furibunda» del PSOE y de Pedro Sánchez, su opinión «personal», «y la de mucha gente», es que parece que «se le estropeaban algunos planes que tenía y alguna previsión». «Él sabrá la que es, aunque todos podemos suponer la que tenía en mente y que, de repente, se desbarató», ha manifestado.

Asimismo, ha sostenido que «pronunciarse sobre algo tan importante como un voto respecto a un país, con una situación que desconoces absolutamente y que no tienes ninguna intención de conocer, absolutamente ajeno a ti, es algo que, desde luego, muchísimos países ponen en cuestión».

Además, ha considerado que algo que surgió para «subsanar una situación injusta» con respecto a las personas que tuvieron que abandonar España «se estaba convirtiendo en otra cosa». «Y esta es la reflexión que está haciendo, en mi opinión acertadamente, el Tribunal Supremo», ha manifestado.