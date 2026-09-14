Temperaturas de más de 30 grados en las principales ciudades gallegas antes de un cambio brusco

Nueva jornada de calor y sol. Las temperaturas máximas superiores a 30 grados seguirán previsiblemente hoy en las principales ciudades gallegas debido a la influencia anticiclónica con aire cálido. En Compostela se alcanzarán los 34ºC, según el pronóstico de MeteoGalicia, y hay aviso amarillo (peligro bajo) por calor en el interior de A Coruña, Miño de Pontevedra, Miño de Ourense, sur de Lugo, sur y noroeste de Ourense y Valdeorras. Es estas últimas cuatro áreas se superarán los 36ºC. Todo ello antes de un cambio bastante brusco: entre las máxima del domingo y las mínimas de este lunes ya hay diferencias de hasta 26 grados, tal y como ocurre en Ordes (mínima 9 y máxima 35).

El martes llegará un cambio importante. Un frente débil entrará en Galicia por la mañana y con él llegarán un aumento de la nubosidad, especialmente en el norte, y un giro en los termómetros. Las temperaturas máximas caerán entre siete y diez grados, como sucederá en Santiago, donde pasaremos de los 34ºC de este lunes a una máxima de 24. En la capital gallega, en el cielo se alternarán períodos de nubes y claros con otros ocasionalmente muy achubascados. Puede haber alguna precipitación débil por la noche, pero no se perfila un episodio lluvioso generalizado.

El miércoles, jueves y viernes el ambiente volverá a ser más propio de mediados de septiembre. Serán los días más frescos de la semana, con máximas oscilando entre los 20 y los 25ºC según las zonas: más bajas en el norte, áreas interiores elevadas y algo superiores en el sur y Rías Baixas. Las mínimas también bajarán, hasta los 13ºC en el caso de Santiago y los 10ºC en el interior de la comunidad. No obstante, seguirá predominando el tiempo estable, con intervalos nubosos pero poca lluvia. MeteoGalicia prevé a medio plazo un predominio del anticiclón y una baja probabilidad de precipitaciones.

Esta evolución no significa que el calor vaya a desaparecer definitivamente. Las predicciones apuntan a una recuperación de las temperaturas desde el viernes y especialmente durante el fin de semana, cuando en Galicia podrían volver a alcanzarse los 27-30º C en bastantes puntos de la comunidad. Galicia pasará de un lunes casi veraniego y excepcionalmente cálido a un martes marcado por con acusado descenso térmico; miércoles, jueves y viernes serán más templados, en general secos y con noches bastante frescas, y el fin de semana podría recuperar de nuevo temperaturas elevadas, aunque de momento sin alcanzar la intensidad del episodio actual.