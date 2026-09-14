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Temperaturas de más de 30 grados en las principales ciudades gallegas antes de un cambio brusco

Gran parte de la provincia de Ourense y el sur de Lugo se encuentran bajo alerta amarilla por calor. Galicia pasará de un lunes casi veraniego y excepcionalmente cálido a un martes con un acusado descenso térmico

Miércoles, jueves y viernes serán más templados, en general secos y con noches bastante más frescas, y el fin de semana podrían recuperarse de nuevo las temperaturas elevadas

Un joven se refresca en la compostelana fuente de Platerías en un día de calor en agosto pasado

Un joven se refresca en la compostelana fuente de Platerías en un día de calor en agosto pasado / Jesús Prieto

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Ángel Martínez

Ángel Martínez

Santiago de Compostela

Nueva jornada de calor y sol. Las temperaturas máximas superiores a 30 grados seguirán previsiblemente hoy en las principales ciudades gallegas debido a la influencia anticiclónica con aire cálido. En Compostela se alcanzarán los 34ºC, según el pronóstico de MeteoGalicia, y hay aviso amarillo (peligro bajo) por calor en el interior de A Coruña, Miño de Pontevedra, Miño de Ourense, sur de Lugo, sur y noroeste de Ourense y Valdeorras. Es estas últimas cuatro áreas se superarán los 36ºC. Todo ello antes de un cambio bastante brusco: entre las máxima del domingo y las mínimas de este lunes ya hay diferencias de hasta 26 grados, tal y como ocurre en Ordes (mínima 9 y máxima 35).

El martes llegará un cambio importante. Un frente débil entrará en Galicia por la mañana y con él llegarán un aumento de la nubosidad, especialmente en el norte, y un giro en los termómetros. Las temperaturas máximas caerán entre siete y diez grados, como sucederá en Santiago, donde pasaremos de los 34ºC de este lunes a una máxima de 24. En la capital gallega, en el cielo se alternarán períodos de nubes y claros con otros ocasionalmente muy achubascados. Puede haber alguna precipitación débil por la noche, pero no se perfila un episodio lluvioso generalizado.

El miércoles, jueves y viernes el ambiente volverá a ser más propio de mediados de septiembre. Serán los días más frescos de la semana, con máximas oscilando entre los 20 y los 25ºC según las zonas: más bajas en el norte, áreas interiores elevadas y algo superiores en el sur y Rías Baixas. Las mínimas también bajarán, hasta los 13ºC en el caso de Santiago y los 10ºC en el interior de la comunidad. No obstante, seguirá predominando el tiempo estable, con intervalos nubosos pero poca lluvia. MeteoGalicia prevé a medio plazo un predominio del anticiclón y una baja probabilidad de precipitaciones.

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Esta evolución no significa que el calor vaya a desaparecer definitivamente. Las predicciones apuntan a una recuperación de las temperaturas desde el viernes y especialmente durante el fin de semana, cuando en Galicia podrían volver a alcanzarse los 27-30º C en bastantes puntos de la comunidad. Galicia pasará de un lunes casi veraniego y excepcionalmente cálido a un martes marcado por con acusado descenso térmico; miércoles, jueves y viernes serán más templados, en general secos y con noches bastante frescas, y el fin de semana podría recuperar de nuevo temperaturas elevadas, aunque de momento sin alcanzar la intensidad del episodio actual.

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