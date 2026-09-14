Galicia pone en marcha un plan para que "al menos 500" migrantes regularizados consigan empleo

Con el proceso extraordinario de regularización de migrantes, miles de personas se suman a la búsqueda de un trabajo que les permita estabilizarse en el país y vivir con la mayor tranquilidad posible. En Galicia, según explicó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, son 2.100 los inscritos en las oficinas de empleo, en el marco de esta regularización.

"Queremos que lo tengan más fácil dentro de las dificultades de su situación", apuntó el mandatario en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo en la que dio a conocer la puesta en marcha de un programa para que "al menos 500 personas se puedan integrar laboralmente". Para ello, el Ejecutivo autonómico contará con una partida de 2,6 millones de euros.

Esta medida se desarrollará de la mano de nueva entidades con ánimo de lucro que estarán encargadas de asesorar a los migrantes o proporcionarles formación, entre otras cuestiones, para que "conecten con las demandas del sistema productivo".

Rueda aprovechó el anuncio para remarcar "la necesidad" de que Galicia asuma "cuanto antes" las competencias para gestionar los permisos iniciales de trabajo. La Xunta tiene este martes una reunión con el Gobierno central en la que aspiran a cerrar el acuerdo: "Esperemos que se pueda culminar en septiembre u octubre".

Menores en Ceuta

También reivindicó una migración "ordenada, segura y eficaz", haciendo referencia a la crisis de Ceuta. Cuestionado sobre cuantos menores estaría dispuesta a acoger la comunidad, el mandatario se negó a dar cifras, mientras hay un Gobierno "que no sabe cuantas personas entraron y cuántas son menores".

"La avalancha fue hace un mes y medio y no tenemos ninguna información por parte del Gobierno", remarcó el presidente gallego, quien volvió a tildar la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "disparatada".