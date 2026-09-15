El crimen de Ponteareas vuelve a poner el foco en la salud mental y desata todas las alarmas: «No hay medios»

«No hay medios, no hay control sobre estos pacientes y no hay compromiso ni voluntad real de resolver el problema. Y lo peor es que habrá más muertes». Javier Pérez Docampo es uno de los hijos de Mari Carmen, la mujer de 71 años que el 3 de abril de 2024 falleció en la parroquia viguesa de Lavadores acuchillada a manos supuestamente de su hermano Juan, quien sufrió un brote psicótico tras meses sin tomar la medicación que tenía prescrita por la esquizofrenia paranoide que sufre. El sexagenario estaba tutelado por la FUNGA.

Justo al día siguiente del asesinato de su madre, Javier escribió una carta publicada en Faro de Vigo (diario del mismo grupo que EL CORREO GALLEGO) en la que ponía el foco en la falta de medios sociosanitarios en el ámbito de la salud mental. Mari «de los loros», la matriarca de todo un clan, «la asistente social del barrio», describía, no se merecía aquel final. «Si los mecanismos prometidos por los políticos y por las administraciones hubieran sido desplegados, mi madre ahora no estaría muerta», plasmó entonces por escrito.

Transcurridos más de dos años desde entonces la atención a los pacientes con trastornos mentales sigue igual «o peor», reflexiona este vecino de Vigo. Y es que desde el crimen de Mari Carmen, otras cuatro mujeres de entre 60 y 81 años han muerto en la provincia de Pontevedra «a manos de pacientes psiquiátricos violentos», dándose la circunstancia de que los homicidios ocurridos tras el de Lavadores tienen todos otro denominador común: los presuntos autores fueron los hijos de las víctimas mortales.

El último sucedió este domingo en Ponteareas, donde Joaquín P.C. acuchilló supuestamente a su madre María Livia, hechos que confesó en el hospital tras intentar autolesionarse. Si en los anteriores matricidios las fallecidas eran quienes se encargaban del cuidado de quienes acabaron quitándoles la vida, en este caso hay «matices», como ha recalcado la Subdelegación del Gobierno, pues era el hijo el que cuidaba a la mujer, aquejada de enfermedades y con problemas de movilidad, conviviendo con ella «en circunstancias precarias».

Abandono institucional

Junto a Mari Carmen en Lavadores y a María Livia ahora en Ponteareas, las otras víctimas fueron Irene, Rita y Esther en crímenes ocurridos en As Neves, Cerdedo-Cotobade y Vilagarcía respectivamente. Sus hijos, algunos muy jóvenes, todavía en la veintena, sufrían dolencias mentales. El subdelegado, Abel Losada, las recordó este lunes a la hora de denunciar el «desamparo por parte del sistema sociosanitario gallego».

«Y no quiero olvidarme de las mujeres que salvan la vida por poco tras brutales palizas en las mismas circunstancias, ya que como todos sabemos son las madres las que cargan de los cuidados de sus hijos mayores, con graves problemas ante este abandono institucional», denunció.

«Hace un año di la voz de alarma e informé a la Xunta como administración competente de la preocupación de esta subdelegación ante la absoluta inoperancia de la FUNGA, la fundación gallega que debería gestionar la curatela de las personas adultas incapacitadas mentalmente», prosiguió Losada, que también señaló que expuso al gobierno autonómico «la carencia de recursos sociosanitarios, de centros de día y de residencias especializadas», así como «de las enormes listas de espera en psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia, especialmente en el área sanitaria de Vigo». Una lista de espera que, en el caso de la de Vigo, era de 103 días a diciembre de 2025. «No hubo respuesta, pero seguiremos insistiendo porque mucho nos tememos que va a volver a ser necesario», concluyó.

Pocos recursos en las prisiones

Las carencias son notorias también después de cometido el hecho violento, en el sistema penitenciario. En la mayoría de casos, los detenidos por estos delitos acaban ingresando en prisiones ordinarias. En España solo hay dos centros penitenciarios psiquiátricos, uno en Sevilla y otro en Alicante, donde el fin que se busca es primordialmente terapéutico. Pero son insuficientes para atender a la población reclusa aquejada de enfermedades mentales graves.

En el caso del crimen de Lavadores, pese a la esquizofrenia del presunto autor, este se encuentra en la prisión pontevedresa de A Lama. Los intentos de ingresarlo en un centro adecuado a la enfermedad terminal que ahora también padece no fructificaron por falta de recursos para personas como él aquejado de una severa patología psiquiátrica.

Los reos con estos trastornos graves suelen acabar en las enfermerías de los penales o en los módulos PAIEM destinados a internos con necesidades médicas o enfermedades mentales. Pero, denuncian, es «un quiero y no puedo». «Lo ideal es que se creasen más psiquiátricos penitenciarios. Dos para toda España no llegan», dice Julio Díaz Mafé, coordinador provincial del sindicato penitenciario Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

«Y si no, que doten a las prisiones de más psiquiatras y psicólogos y de un seguimiento más personalizado de la medicación que toman estos internos», agrega. A día de hoy en A Lama, describe, solo hay un psiquiatra, ajeno a la plantilla, que acude cada 15 días para ver a los presos aquejados de estas enfermedades, «desde los más graves a los que sufren otros problemas como depresión o ansiedad».

«Está claro que con la población interna del penal pontevedrés, el recurso es insuficiente», expone el portavoz sindical. «Pese a que los funcionarios penitenciarios sabemos que trabajamos en un ámbito en el que es habitual que los internos te reten, no es lo mismo un reo sin estos trastornos a uno con una enfermedad psiquiátrica grave. Un enfermo mental un día puede ser una persona maravillosa y al siguiente clavarte un puñal porque ha oído voces. Es fundamental poner medios para tratar a estas personas», glosa.