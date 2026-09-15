Piden explicaciones al conselleiro de Emprego por una sanción laboral a la empresa de su familia al contratar a dos trabajadores en situación irregular

Inspección de Trabajo ha sancionado a una empresa vinculada al grupo familiar de Casal de Armán, relacionado con el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, después de localizar durante una inspección a dos trabajadores de origen africano que no disponían de permiso de trabajo durante la vendimia del año pasado en la comarca de O Ribeiro (Ourense), según ha publicado elDiario.es. La actuación afecta a Viña Campinas S.L., una sociedad vinculada Casal de Armán y encargada de la gestión de viñedos.

La empresa sostiene que los dos trabajadores habían sido incorporados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) ajena al grupo y que, al tener conocimiento de que carecían de la documentación necesaria, puso los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El caso tiene además una derivada relacionada con el actual titular de Emprego de la Xunta, pues González fue socio de la bodega familiar hasta 2018, cuando dejó su participación. En la actualidad, el negocio continúa vinculado a su familia, aunque el conselleiro ya no figura como socio de la compañía. Desde la Xunta han señalado, en relación con el caso, que las empresas deben cumplir la normativa laboral y que cualquier persona que trabaje en Galicia debe contar con la correspondiente autorización y estar dada de alta en la Seguridad Social.

Sumar reclama explicaciones

La información ha provocado la reacción de Sumar Galicia, que reclama al conselleiro que explique públicamente cuál es su relación actual con la empresa y que acredite su desvinculación. El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, considera "politicamente inadmisible" que el responsable de las políticas de empleo tenga que responder por una sanción de estas características en una empresa vinculada a su familia, aunque deja claro que no atribuye a González responsabilidad directa sobre la contratación de los trabajadores.

"No estamos diciendo que José González sea responsable directo de la contratación de esos trabajadores", señala López. Por el momento, la actuación de la Inspección se refiere a la situación laboral detectada en la empresa, sin que la información conocida atribuya al conselleiro participación directa en la contratación de los dos trabajadores.

Hasta 100.000 euros de multa

Tal y como recoge la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, contratar a personas migrantes que carecen de permiso de trabajo en regla constituye una infracción de extrema gravedad. En cualquiera de estas situaciones, la sanción para la empresa por contratar a un extranjero sin permiso de trabajo puede ir de 10.001 € a 100.000€ por trabajador irregular. Además, de ser reincidente o darse una situación de explotación laboral grave, esto puede concurrir en repercusiones penales para la empresa.

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En el año 2016, José González declaró ser copropietario y socio de la bodega junto a sus hermanos, tras recibir la participación en ella como herencia por parte de su padre. Se desprendió de la misma en 2018, momento en el que entró a formar parte del Gobierno gallego y dejó su puesto como diputado en el Parlamento después de dos años.