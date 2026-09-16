El Gobierno endurece las restricciones para construir en zonas inundables: en Galicia son 1.000 kilómetros de ríos

El Gobierno central pretende endurecer de forma sustancial los usos permitidos en las zonas expuestas a inundaciones y, por consiguiente, restringir de forma severa las construcciones que se puedan acometer, ya sean privadas o de servicio público. El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación sometido a información pública hasta el 16 de septiembre impide transformar determinados terrenos rurales, veta nuevos usos residenciales incluso sobre suelo ya urbanizado y prohíbe con carácter general sótanos y garajes subterráneos en amplias zonas anegables. Tampoco podrán implantarse una serie de equipamientos considerados sensibles, entre los que figuran las acampadas, las zonas destinadas al alojamiento en campings y sus edificios vinculados, además de hospitales, colegios y centros sanitarios, residencias de mayores o personas con discapacidad, centros deportivos cubiertos, grandes superficies comerciales, parques de bomberos o centros penitenciarios.

El Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento encargado de la reforma, justifica el cambio por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como la dana que azotó Valencia, y por la ocupación que durante las últimas décadas se ha producido en áreas expuestas al agua. El propio proyecto calcula que existen cerca de 33.000 hectáreas de usos construidos dentro de zonas de flujo preferente, las consideradas de mayor riesgo —en concreto, del 1%, o dicho de otra forma, que se aneguen una vez cada 100 años—, entre ellas más de 3.600 hectáreas de uso residencial.

El ámbito sobre el que pueden proyectarse estas restricciones, en caso de que finalmente se apruebe la modificación, es amplio. La zona inundable se corresponde con los terrenos que pueden quedar afectados por una avenida con una probabilidad anual del 0,2%, o sea, cada 500 años. Dentro de ella existe una categoría de mayor peligrosidad, la denominada zona de flujo preferente, asociada a episodios con una probabilidad anual del 1% y en los que pueden producirse daños graves sobre personas y bienes. En estos espacios las limitaciones son todavía mayores.

Así, en suelo rural situado en zona de flujo preferente, el proyecto impide también nuevas estaciones de suministro de carburante, determinadas instalaciones industriales o de residuos, aparcamientos permanentes en superficie, granjas y criaderos, rellenos que alteren la capacidad de desagüe o cerramientos impermeables. La prohibición de acampadas y alojamientos de camping se acompaña en este caso de otra previsión de especial incidencia, ya que tampoco se permitirán eventos asociados a aglomeraciones de personas.

Sin efecto retroactivo

La reforma no implica el cierre de los establecimientos que ya existen. Las prohibiciones se dirigen fundamentalmente a nuevas implantaciones y usos, y el real decreto establece un régimen transitorio para actuaciones que ya estén amparadas por determinados instrumentos de planeamiento, licencias o autorizaciones. En los suelos ya urbanizados, además, el tratamiento es distinto: en zona de flujo preferente se impedirán nuevos usos residenciales, mientras que en el resto de la zona inundable podrán admitirse nuevas edificaciones bajo determinadas condiciones. Las viviendas deberán situarse al menos un metro por encima de la cota prevista para la avenida del 0,2% y no podrán disponer de sótanos ni garajes subterráneos.

En Galicia, las zonas con riesgo de inundación superan por poco los 1.000 kilómetros de ríos, aunque, evidentemente, en la mayoría no tiene sentido ninguno proyectar infraestructura alguna. En la demarcación de Galicia Costa (la mitad occidental a la comunidad, competencia de la Xunta) están delimitadas 172 áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) fluviales, que abarcan 565,6 kilómetros de ríos. A ellos se suma la cuenca Miño-Sil, la mitad oriental, competencia del Estado). Ahí hay 487 kilómetros correspondientes a Lugo, Ourense y Pontevedra.

La propuesta añade además nuevas obligaciones urbanísticas. Los planeamientos municipales tendrán cinco años para incorporar la cartografía de inundabilidad y sus restricciones; las actuaciones en estas áreas deberán incluir una declaración responsable sobre el riesgo y las transmisiones de inmuebles tendrán que hacer constar su situación de inundabilidad en el Registro de la Propiedad. La Xunta ha alegado contra parte de la reforma al considerar que algunas prohibiciones carecen de criterios suficientemente precisos y pueden generar nuevas cargas y duplicidades para ayuntamientos y organismos de cuenca.