Los mil usos del toxo en Galicia que muchos desconocen: del establo y la lareira al botiquín y hasta la gastronomía

Pocas plantas son tan gallegas como el toxo. Omnipresente en los montes de la comunidad y reconocible por sus espinas y sus flores amarillas, está tan integrado en el paisaje que casi pasa inadvertido. Sin embargo, durante siglos fue mucho más que un arbusto que proliferaba en campos, lindes y caminos: un recurso con múltiples aplicaciones especialmente en el mundo rural gallego, aunque no solo en él. Muchos de los usos que se le daban antaño desaparecieron con la modernización del campo y de la vida cotidiana; otros se mantienen, aunque adaptados al siglo XXI; y, al mismo tiempo, han surgido nuevas formas de aprovecharlo. El abanico de funciones que ha desempeñado a lo largo de la historia es tan amplio que muchas personas desconocen hasta qué punto forma parte de la vida, la cultura y las tradiciones de los gallegos. Sirvió de cama y alimento para el ganado, abonó tierras, calentó hogares, tuvo usos medicinales y, aunque pueda resultar sorprendente, también culinarios.

Un recurso crucial para el agro

Hablar del toxo es, en cierto modo, hablar del ingenio con el que generaciones de gallegos supieron aprovechar hasta la última rama de lo que tenían a su alrededor. Durante siglos, esta planta fue una pieza fundamental del sistema agrario gallego. Se cortaba en el monte y se llevaba a las cortes y establos, donde se utilizaba como cama para el ganado. Allí se mezclaba con los excrementos y la orina de los animales y acababa formando parte del estiércol con el que después se fertilizaban las tierras de cultivo. Investigaciones sobre la fertilización orgánica en Galicia documentan esta práctica desde la Edad Media. Su importancia fue tal que incluso dejó huella en el vocabulario rural gallego: estrar, estrume, estradura.

Pero el ganado no solo dormía sobre el toxo: también se alimentaba de él. ¿Cómo podía servir de comida un arbusto cubierto de espinas? Los brotes jóvenes y tiernos podían ser consumidos directamente por animales como caballos, cabras y ovejas, e incluso por las vacas. Para facilitar su consumo, el toxo también podía triturarse o machacarse. En 1936, un artículo publicado en la revista Agricultura, del entonces Ministerio de Agricultura, defendía que su valor nutritivo era mayor de lo que generalmente se creía. Visto así, las grandes extensiones cubiertas de toxo que podían parecer terrenos improductivos a ojos de un observador externo formaban en realidad parte del sistema productivo, empleándose también para el cierre de fincas por ejemplo.

Este modelo fue perdiendo peso a medida que se transformaron la agricultura y la ganadería. La generalización de los fertilizantes minerales, los cambios en las instalaciones ganaderas, la transformación de superficies de matorral y el retroceso de determinados modelos de ganadería extensiva hicieron innecesarios muchos de aquellos aprovechamientos.

Del establo al hogar: combustible para la lareira y el horno de pan

Pero los aprovechamientos del toxo no terminaban en las cortes ni en las tierras de cultivo. También atravesaban la puerta de casa. En la vivienda rural gallega, donde la cocina y la lareira constituían el centro de buena parte de la vida familiar, esta planta fue una importante fuente de combustible.

Una de sus funciones más habituales era calentar los hornos en los que se cocía el pan. El toxo se recogía y se dejaba secar para utilizarlo después como combustible, solo o junto con xestas y leña. Se prendía en el interior del horno y se iba añadiendo más hasta que este alcanzaba la temperatura necesaria; entonces se retiraban las brasas y las cenizas y llegaba el momento de introducir el pan. Su importancia era tal que en algunas casas se reservaba un espacio específico para almacenar los toxos destinados a las hornadas. También alimentó el fuego de las lareiras, alrededor de las cuales se cocinaba, se comía, se buscaba calor y se reunía la familia.

Incluso había casas en las que usaban esta planta para mantener a los niños cerrados en un espacio sin que salieran, sacando partido de aquello que hacía al toxo menos amable: sus espinas.

El toxo se caracteriza por sus espinas y flores amarillas / Xoán Álvarez

Del monte al botiquín: las propiedades medicinales de la planta

El toxo también encontró un hueco en la medicina popular. Sus flores amarillas, conocidas como chorimas, se recogían para preparar infusiones y cocimientos a los que se atribuían diferentes propiedades medicinales. Los remedios variaban de un lugar a otro: se emplearon para tratar desde dolencias relacionadas con el hígado y la retención de líquidos hasta problemas circulatorios y respiratorios.

No todos los remedios se ingerían. Los cocimientos de flores o ramas también se utilizaron para lavar y desinfectar heridas, tanto de personas como de animales. El toxo llegó así a formar parte no solo del botiquín doméstico, sino también de la medicina veterinaria popular.

Que estos usos estén documentados no significa, sin embargo, que su eficacia esté demostrada ni que sean prácticas recomendables hoy. El toxo contiene alcaloides que pueden resultar tóxicos, entre ellos la citisina. Paradójicamente, este mismo compuesto se utiliza hoy en medicamentos destinados a ayudar a dejar de fumar.

Un lugar en la mesa: su uso en la gastronomía

El toxo también llegó a la mesa, donde ha encontrado algunos de sus usos más recientes. El característico sabor de su flor, la chorima, ha despertado el interés de cocineros y reposteros, que han comenzado a incorporarla a distintas elaboraciones, como la denominada Crema Gallega, un postre elaborado con leche fresca de pastoreo, esencia de flor de toxo y vainilla.

La flor también ha encontrado sitio en propuestas de cocina contemporánea, utilizada como ingrediente o como remate de platos que buscan reivindicar productos y sabores asociados a Galicia. Y hay quien ha ido un paso más allá incorporándola a galletas y otras elaboraciones de repostería.

Un caso particular es el licor de toxo, elaborado mediante la maceración de las flores en aguardiente con azúcar. Aunque resulta difícil determinar hasta qué punto estuvo extendido históricamente, existen testimonios de recetas transmitidas dentro de algunas familias. A partir de ellas han surgido versiones comerciales y nuevos usos: el propio licor se ha empleado para aromatizar rosquillas, tartas de almendra o bizcochos.

La lista de usos que ha tenido seguramente no termine ahí. Y todo indica que seguirá ampliándose en el futuro. De hecho, está en marcha un proyecto con participación gallega que busca transformar el toxo en harina para la alimentación del ganado vacuno y aprovechar su fracción leñosa en forma de astilla como fuente de calor.