Nueve accidentes de moto en dos semanas elevan la siniestralidad en Galicia: "La velocidad mata"

Al menos nueve siniestros con motoristas en apenas quince días. Dos de ellos acabaron con la muerte de los conductores y otros siete dejaron heridos, varios de ellos de gravedad. Ese es el balance de los accidentes con motocicletas registrados en Galicia y recogidos por los medios entre el 1 y el 14 de septiembre.

La sucesión de casos se ha producido principalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Entre los accidentes más graves están los fallecimientos de un motorista de 56 años en Outes, tras salirse de la vía, y de otro en Carnota, también después de una salida de carretera. En Portas, un motorista resultó herido grave en una colisión frontal con un turismo y en A Coruña otro sufrió heridas graves al chocar contra un coche. En Vigo, Narón y Tomiño también se registraron accidentes con motoristas heridos. En este último municipio, la motocicleta chocó contra un potro que había irrumpido en la carretera junto a otros caballos.

El más reciente registrado al cierre de esta edición fue este lunes, día 14, en el que tres motos se vieron implicadas en un accidente en Oroso y uno de los motoristas tuvo que ser evacuado en helicóptero con heridas graves. El accidente ocurrió sobre las 17.45 horas en la entrada de la AP-9, en el kilómetro 56, en dirección A Coruña. Los otros dos motoristas resultaron ilesos, aunque uno de ellos tenía molestias y tenía previsto acudir a un centro de salud.

Una sucesión de siniestros que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de quienes circulan sobre dos ruedas. "La moto es una máquina muy apetecible, pero que tiene muchos riesgos", señala Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes. La diferencia fundamental respecto a un turismo está, precisamente, en la protección. "Lo único que te puede salvar es tu cuerpo", advierte. Picard apunta a la formación y la conciencia del riesgo como elementos fundamentales para reducir la siniestralidad y señala especialmente a la velocidad. "La velocidad mata", recalca. La orografía de las carreteras secundarias gallegas, con miles de kilómetros de curvas, pueden convertirse además en un factor añadido de riesgo cuando no se adapta la conducción a las condiciones de la vía.

Una flota con casi dos décadas de edad

Galicia cuenta con 210.899 motocicletas, según los datos de la DGT correspondientes a 2025, con una antigüedad media cercana a los 19 años. Pontevedra concentra 94.894 motos y A Coruña 71.263, mientras que Lugo suma 22.086 y Ourense 22.656. Vigo es el municipio con más motocicletas, con 34.355, seguido de A Coruña, con 13.379.

Además, la sucesión de accidentes llega pocas semanas antes de la entrada en vigor de nuevas medidas para los motoristas. Desde el 1 de octubre, los conductores y pasajeros de motos deberán utilizar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía. Para Picard, estas medidas son positivas porque buscan reforzar la protección del conductor. "Es intentar decirle al conductor que se proteja", explica. Pero insiste en que el equipamiento no elimina el riesgo y reclama también responsabilidad al volante y mejores infraestructuras. "Cualquier obstáculo en la carretera les puede provocar una caída", recuerda.

Por otro lado, la presidenta de Stop Accidentes apunta a que el buen tiempo de estos primeros días de septiembre puede haber contribuido a que más motoristas sigan saliendo a la carretera. "Seguimos en verano", indica Picard, que insiste en que la prevención debe ser compartida entre conductores y responsables de las vías.