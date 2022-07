RECORDO O COMEZO da miña adolescencia na Coruña. Vivía no barrio dos Mallos, a uns 20 ou 25 minutos camiñando do centro, a paso de mozo, iso si. O diñeiro era moi pouco, e menos para o lecer, así que pasabamos moitas tardes de sábados e domingos sentados nos bancos do Obelisco. Falabamos das nosas cousas, pero sobre todo observabamos e comentabamos sen malicia calquera ocorrencia sobre algunhas dos centos de persoas, senón miles, que ao longo da tarde ían pasando ao alcance da nosa vista. Non nos aburriamos. As persoas, mesmo sen falar con elas, eran, son, tan distintas como os pensamentos que inducían en nós. Xa non digamos as conversacións que se ían fiando cando compartiamos eses pensamentos.

Case todos os meus amigos eran do barrio. Francisco, Ricardo, Raúl, Jorge... Un barrio que entón estaba a medio facer. Algunhas rúas tiñan aínda máis solares que edificios, e coexistían con grandes espazos sen urbanizar, nalgunhas zonas incluso sen apenas intervención humana. Por algo chamabámolos montes. Fran, o meu grande amigo, mudárase a un edificio novo, na praciña de San Vicente. Tiña oito pisos e ascensor, algo que non era frecuente entón. De feito, no meu había que subir “a patas”. Eu vivía no primeiro, iso si, pero os Cabanela, que eran moitos, e da cuadrilla os dous que roldaban a miña idade, vivían no quinto, así que eu tamén tiña ben medidos os recháns e os banzos. Fran vivía nun cuarto e o ascensor tardaba 32 segundos xustos en subir. 32 segundos que eu contaba cada día, porque na miña cabeza non había entón grandes problemas aos que atender.

Contar cousas hoxe é case sinónimo de non saber que facer. Contamos ovellas se non podemos durmir. Contamos os minutos de espera á porta da consulta se nos esquecemos o móbil na casa. Contamos ata dez, ou deberiamos, cando estamos a piques de tolear, coa intención de acougarnos.

Agora, de contalos, consideraría perdidos eses 32 segundos. Se ás tres horas e media que disque dedicamos ao uso diario do móbil sumámoslle o tempo de durmir, comer e traballar, case non queda vida para contar nada. Nin para facer contas nin para contar contos. Non hai tempo para máis que para darnos conta de que non temos respiro.

Eu, como Bertrand Russell no seu famoso “Eloxio da ociosidade”, creo que habería que traballar o suficiente para gozar do lecer, pero sen impedilo. Pero tampouco en esto podo darlles consellos, xa que de facelo tería que aplicarme o de: “consellos vendo e para min non teño”. Así que escribín isto porque quería recuperar, polo menos por un momento, o pracer de escribir sen maior ambición que entreterme e entretelos un intre. O primeiro conseguino, xa me dirán se tamén o outro.