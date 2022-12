40 mil persoas fixeron unha colonoscopia co Plan de detección precoz de cancro

Santiago. Dende o inicio do programa de Detección Precoz de Cancro Colorrectar en 2013, fixeron un colonoscopia más de 40.000 persoas. Delas, 16.783 tiñan unha lesión que requiría de vixilancia endoscópica e 1.970 un cancro invasivo (o 66% deles en estadios precoces). Tal e como salientou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no acto de inaguración da Xornada sobre Resultados e actualización deste programa, “A alta taxa de detección de cancro colorrectais en fases temperás de evolución indícanos que imos polo bo camiño”. Asemade, remarcou que que, dende o seu inicio no ano 2013, o programa enviou máis dun millón e medio de invitacións a participar no mesmo e entregáronse tests a máis de 700.000 persoas. Recentemente, acordouse enviar directamente aos domicilios os test de cribado. Esta decisión adoptouse tras realizar unha pilotaxe na área sanitaria da Coruña e Cee, que demostrou que o envío directo dos ‘kits’ optimiza os resultados de participación. Remarcou, asemade, que unha das prioridades da Consellería de Sanidade, é precisamente potenciar, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública, os programas poboacionais de cribado existentes, tanto os de cancro (mama, colon e érvix) como o neonatal (hipoacusia e metabolopatías). Finalmente, o titular de Sanidade amosou o seu recoñecemento ao persoal que traballa desde diferentes ámbitos no conxunto de procesos que conforman o cribado , “o que fai posible realizar a confirmación diagnóstica e o tratamento no menor tempo posible, aplicando as mellores tecnoloxías dispoñibles nesta fase e axudando aos pacientes”. E.N.