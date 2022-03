600 millones en pérdidas en alimentación en solo una semana de huelga

Madrid. EFE. Las pérdidas en la cadena alimentaria en la primera semana de huelga del transporte ascienden a 600 millones, según un comunicado remitido por las patronales del sector del consumo en el que alerta de los estragos de este paro en Andalucía, Galicia, otros puntos de la zona norte del país, Extremadura y Levante. Desde el sector del gran consumo han subrayado que en las "próximas horas" comenzarán los problemas de abastecimiento de productos, "lo que afectará al suministro a las cadenas distribuidoras, así como al canal horeca, que ya estaba fuertemente castigado por la pandemia" La situación, además, pone en riesgo 10.000 puestos de trabajo y está perjudicando especialmente a "sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista", han añadido. Desde el pasado lunes, la plataforma en defensa del Transporte de Mercancías mantiene una huelga por el incremento del precio del gasóleo que está afectando a la alimentación por el carácter perecedero de sus mercancías.

Sólo en Almería las compañías hortofrutícolas están perdiendo en torno a diez millones de euros al día, en Huelva cifran que cada camión de frambuesa contiene unos 100.000 euros en producto y los de fresa unos 50.000 y son muchos los que no están consiguiendo salir. Además, los exportadores se quejan también de que no se les están permitiendo transportar el producto hacia otros mercados, han alertado las asociaciones que integran a toda la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged). Han denunciado que los puertos y lonjas están teniendo serias dificultades para poder operar y, por ejemplo, sólo en el Puerto de Celeiro (Lugo) hay este viernes 140 toneladas de pescado que si no puede sacar se van a echar a perder.

En el caso de la ganadería, en algunas zonas de España, especialmente en Galicia, no se recoge leche en las granjas, hay graves problemas de abastecimiento de piensos para alimentar al ganado y la "agresividad de quienes secundan la huelga está impidiendo que muchos otros transportistas autónomos ejerzan su derecho al trabajo", han denunciado. Derivado de esta situación, las empresas de distribución tendrán que asumir unos sobrecostes diarios de en torno a los 130 millones de euros diarios para poder transportar y redistribuir alimentos a los puntos de venta de todo el país y evitar problemas de abastecimiento, han calculado.

Además, las asociaciones y empresas de todos los sectores de la industria alimentaria continúan reportando incidentes y graves problemas operativos que ya están obligando a parar la actividad de los centros de producción. Ante la gravedad de la situación, el sector ha vuelto a reclamar al Gobierno "la máxima contundencia" a la hora de frenar acciones que están causando pérdidas millonarias al conjunto de la cadena, poniendo en peligro la viabilidad de miles de negocios y desestabilizando el contexto económico y social de nuestro país.