A amplitude térmica achégase aos 30ºC en concellos da provincia de Ourense

Os expertos advertían durante os meses de obrigado confinamento pola pandemia coronavírica, que estábamos ás portas dun verán especialmente cálido e seco; e polo momento non se pode máis que confirmar as súas hipóteses.

Un dos grandes problemas da falta de humidade é o do aumento da oscilación térmica, é dicir, da diferenza entre as temperaturas máximas e mínimas diarias. Este valor considérase que se move en parámetros normais cando se sitúa entre os 10 e os 18 graos. Pois en múltiples concellos da provincia de Ourense achegouse durante o día de onte aos 30 graos.

Por exemplo, rexistranronse máximas de 39.7 ºC en Arnoia e en Leiro, 39, 3 en Vilamartín de Valdeorras, 39,1 en Ourense e rozaban os 39 en Castrelo de Miño. Pola contra, contabilizaronse mínimas por debaixo dos 10º.

Calvos de Randín é un claro exemplo deste feito, neste concello ourensán deuse onte a temperatura máis baixa da comunidade, con 6,6ºC. Non obstante, os termómetros remataron por elevarse ata os 33,3ºC a primeira hora da tarde. Ocasionando deste xeito unha amplitude térmica de case 27 graos na localidade.

Máis alá deste fenómeno, a calor acompañou durante o día de onte á gran maioría de galegos e galegas, pois exceptuando á Mariña e a boa parte da Costa da Morte, case que a totalidade da Comunidade galega superou no día de onte os 30ºC de temperatura máxima.

A presenza dunha fronte anticiclónica fai que persista o aire cálido procedente do norte de África sobre Galicia. O que durante o día de mañán fará que as máximas continúen en aumento, chegando este ascenso a ser notable no interior e no litoral suroeste da Coruña, así como no litoral norte de Pontevedra e xeralizado no interior.

Meteogalicia mantén avisos por estas elevadas temperaturas de nivel amarelo no noroeste e sur da provincia de Ourense, así como no centro e sur da provincia de Lugo. Mentres que se eleva á cor laranxa nas comarcas de Valdeorras e do Miño ourensán.

Por outra parte, a Axencia Estatal de Metereoloxía (Aemet) ampliou para o día de hoxe a área de risco extremo de incendios forestais a case que a totalidade do territorio galego, agás o litoral exceptuando o caso do sur pontevedrés onde o risco tamén se eleva á categoría extrema.

O mercurio dará un respiro aos galegos a partires do venres, pois os ventos de compoñente oeste retirarán progresivamente a masa de aire cálido, traerán humidade ao litoral e suavizarán moderadamente as temperaturas.

Esta humidade, Meteogalicia prevé que poida traer consigo lixeiras precipitacións contra a noite do venres en áreas do noroeste da provincia da Coruña e no norte de Lugo.

Esta inestabilidade manterase durante case todo o fin de semana, de feito o domingo e o luns unha fronte pouco activa deixará un aumento da nebulosidade.