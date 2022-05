A autonomía creará un Plan de obesidade 0 para mellorar a saúde galega

Santiago. O titular do Goberno galego en funcións, Alberto Núñez Feijóo, avanzou onte na rolda de prensa de Consello que a Xunta está a elaborar o Plan de obesidade zero en Galicia 2022-2025 para fomentar hábitos saudables.

Logo de recordar que é necesario adoptar medidas posto que máis da metade da poboación galega ten exceso de peso e máis do 16% sofre obsesidade, explicou que no desenvolvemento deste plan se tivo en conta a evidencia científica, a opinión de sociedades científicas, axentes sociais, representantes do sector privado e a opinión da cidadanía.

Neste senso, a Dirección Xeral de Saúde Pública realizou unha enquisa á cidadanía para valorar a percepción da sociedade sobre o sobrepeso e a obesidade. Esta enquisa estivo dispoñible dende o 18 ao 31 de maio, e foi contestada por un total de 47.743 persoas.

Con respecto ao documento, Feijóo salientou que contará con 3 eixos de actuación. En primeiro termo, impulsaranse modificacións de aquelas contornas que favorecen a obesidade con actuacións como a creación dunha rede de escolas promotoras de saúde, a oferta saudable nos comedores escolares ou a prescrición de exercicio físico desde o centro de saúde. E, por outra banda, achegarase información á cidadanía para a toma de decisións máis saudables e impulsarase a innovación en promoción de saúde.

Trátase en definitiva, destacou, dun plan que incluirá 40 accións para acadar 11 obxectivos diferentes coa meta global de reducir o sobrepeso na Comunidade un 15% no 2030.