A Axenda da Industria Forestal mobilizará ata 140 millóns para subir a facturación do sector galego

consello. A Axenda da Industria Forestal- Madeira 2022-2024 prevé mobilizar 140 millóns de euros para aumentar a facturación do sector ata os 2.700 M€ e acadar os 25.000 empregos. Esta iniciativa, desenvolvida en colaboración coas empresas e os centros de coñecemento, ten tamén entre os seus obxectivos fixados para 2024 superar os 10,9 millóns de metros cúbicos de corta de madeira industrial e acadar un crecemento superior ao 7 por cento nas transferencias aos propietarios dos montes.

A Axenda, un dos tems abordados onte na reunión do Consello da Xunta, contará cun orzamento autonómico de 55,5 millóns de euros. Estrutúrase en torno a catro eixos de actuación: a mellora do capital humano a través da formación; o impulso da innovación; o aumento da cooperación e a valorización, e a mellora da competitividade e a diversificación do sector.

Ao respecto, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicou que 700 empresas poderán beneficiarse de xeito directo das medidas recollidas na Axenda, entre as que se atopan iniciativas para impulsar a dixitalización e o desenvolvemento de novos produtos derivados da madeira. A maiores, fomentaranse as vocacións e captación de talento, prestando especial atención á visibilización do talento feminino dentro desta industria para atraer a máis mulleres a este eido.

Para concluír, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do Goberno galego, o xefe do Executivo galego lembrou que as accións incluídas nesta Axenda se suman aos proxectos propostos na candidatura galega aos fondos europeos Next Generation.

Entre estos atópanse a fábrica de fibras téxtiles sostibles ou o proxecto Tech Madeira, que promove unha planta de novos materiais sostibles derivados da madeira así como a promoción da construción con madeira local, según lembrou a Xunta. redacción