A calidade do aire mellora en Galicia en 2021, aínda que preocupa o nivel do canceríxeno benzopireno en varias zonas

SANTIAGO. EUROPA PRESS. A calidade do aire rexistrou unha melloría en Galicia en 2021, segundo ano consecutivo de pandemia, nun contexto de peche da térmica de Meirama e peche parcial da central de carbón das Pontes. Así figura no informe realizado por Ecoloxistas en Acción, no que tamén se recolle o "preocupante" nivel do canceríxeno benzopireno nas estacións de medición de Coia (Vigo) e, sobre todo, nas da Grela (A Coruña), Leste (Sarria) e Teixeiro (Curtis). Segundo sinala Ecoloxistas en Acción, este tres últimas zonas que superan os niveis de benzopireno recomenadado pola OMS enmárcanse nas áreas industriais da Coruña-Arteixo, a fábrica de Cementos Ourol e a central de biomasa de Greenalia. Por iso, fai un chamamento a ampliar as "escasas" medicións deste contaminante e a adoptar medidas específicas para reducir as súas emisións. Así mesmo, fai fincapé en que toda a poboación galega respirou aire contaminante en 2021 de partículas (PM10 e PM2,5), sobre todo en zonas urbanas nas que superaron os niveis recomendados pola OMS, especialmente en Vigo e a súa área metropolitana.

En todas as cidades superáronse os valores medios diarios recomendados pola OMS para o dióxido de nitróxeno (EN O2), así como tamén os anuais (neste caso, coas excepcións de Lugo e Ferrol). Os niveis máis altos deste contaminante rexistráronse de novo nas aglomeracións da Coruña e Vigo, a consecuencia do intenso tráfico rodado que soportan. Na Galicia rural superáronse os valores medios diarios e anuais para PM2,5. As concentracións de ozono troposférico diminuíron notablemente, como resultado da forte caída das emisións dos seus principais precursores, os óxidos de nitróxeno (NOx). No entanto, superouse o estándar recomendado pola OMS --excepto nas cidades de Lugo, Ourense e Pontevedra--.

No tocante ao dióxido de xofre (SO2), volvéronse a detectar superacións da concentración media diaria recomendada pola OMS nas estacións industriais Pastoriza (Arteixo), Oural Sur (Sarria) e Xove baixo a influencia das emisións da refinaría de petróleo de Repsol, de Cementos Oural e de Alcoa San Cibrao, respectivamente. Por todo iso, Ecoloxistas en Acción sinala que a mellora da calidade do aire pasa pola redución da queima de combustibles fósiles e de biomasa, así como por limitar a gandaría intensiva. Avoga por reducir o tráfico motorizado nas cidades, así como penalizar o uso do diésel e promover o aforro enerxético, entre outras medidas.