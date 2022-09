A China que non copia

fai uns quince anos fun a China por primeira vez. Só a Beijing e a Shanghái, a China máis desenvolvida. Impactoume enormemente a gran diferenza na forma de vivir da xente dentro dunha mesma cidade. En Beijing convivían edificios dos mellores arquitectos do mundo cos Hutong, barrios de intrincadas ruelas, pouco máis anchas que un corredor, e casas moi precarias, nas que vívese case como hai centos de anos, se prescindimos dos móbiles, claro. As bicicletas aínda mandaban na cidade. Nestes tres lustros as cousas cambiaron radicalmente o que xa levaba tempo mudando, polo menos nas grandes cidades do país, que xa son moi parecidas ás nosas.

Durante a miña estancia visitei a filial dunha gran empresa española fabricante de dispositivos domóticos. Nos meses anteriores a empresa substituíra a case todos os seus directivos chineses por xente desprazada desde a matriz española. A razón: que ás dúas semanas de poñer no mercado calquera novo produto, outras empresas chinesas xa o estaban fabricando e vendendo pola súa conta. Con outra marca, iso si. Ademais de substituír a moitos traballadores da factoría, replanificaron a actividade da planta para que as distintas áreas de fabricación operasen case como compartimentos estancos, cada un deles ignorante do quefacer das outras.

Aínda hoxe adóitase pensar que China non fai outra cousa que copiar. Mesmo teñen unha réplica da Torre Eiffel e do Golden Gate, dicíame hai pouco un amigo. Esta idea, moi instalada en Occidente, fai pensar que China nin descobre nin inventa, só copia e fabrica. Iso si, máis barato que ninguén.

A copia barata de segundo que cousas pode axudar algo á economía dun país, e isto ocorreu en China, pero facer só iso ten un escaso percorrido e China tívoo claro desde o principio. Aínda que unha parte da economía móvese ao redor das imitacións e ata da clonación de case calquera cousa, como os artigos de luxo ou os dispositivos electrónicos, por non falar dos coches, hoxe esa parte é pequena e minguante. Na actualidade China supera a EE.UU. como principal exportador de bens e servizos a terceiros países. Así ocorre co conxunto de Asia e África, ademais de Oceanía, e na case totalidade de Europa e América do Sur. Desde logo isto non se pode facer copiando sen máis aos que logo lles vende. Ademais, un país que pretendese fundamentar o seu futuro no “que inventen eles”, non investiría o 2,4 % do seu PIB en I+D, o dobre que España, de feito. O Fondo Monetario Internacional estima que en 2026 China superará mesmo a EE.UU. neste concepto.

Adoito dicir que para saber como lle irá a un país nun par de décadas miremos como son agora as súas universidades. China ten identificadas unhas 140 universidades co potencial para converterse en institucións de clase mundial. O esforzo investidor de China e a coidada planificación coa que o leva a cabo, situaron ao país como segundo con máis artigos científicos citados, só por detrás de EE.UU. A calidade da súa produción científica vai crecendo tamén. Hai pouco lin un artigo na revista Nature sobre a evolución das universidades segundo o denominado ‘Índice de Nature’. É un indicador moi específico, xa que só mide a produción científica dunha institución ou país en 82 revistas de ciencias naturais, que son seleccionadas pola súa gran reputación, seguindo o criterio dun panel independente de científicos líderes nos seus respectivos campos. Os datos do ano 2021 sitúan á Academia Chinesa de Ciencias en primeiro lugar, por diante da Universidade de Harvard. Certo é que Harvard é unha universidade, e non moi grande, fronte á xigantesca organización chinesa de investigación, que é, á escala de China, algo así como o noso CSIC –que ocupa nesta clasificación o honroso 55º posto, por certo–. En todo caso, hai outras tres organizacións dese país entre as dez primeiras, e que xa si son universidades. Estas catro institucións chinesas son ademais as únicas do top 10 que melloraron o citado indicador no último ano.

China inviste tamén, e moi especialmente, no desenvolvemento tecnolóxico. Cada ano titúlanse nas súas universidades aproximadamente medio millón de enxeñeiros nas máis diversas disciplinas. En Intelixencia Artificial, en particular, inviste máis que EE.UU., e ten como obxectivo ser o número un mundial ao final da década en innovación en IA. De feito, todo este esforzo investidor podería ter unha moi importante recompensa, que a consultora McKinsey cifra nun incremento da economía do país que podería chegar aos 600.000 millóns de dólares en 2030. Tamén en enxeñería aeroespacial a súa aposta é asombrosa. Segundo a clasificación de SCImago, sustentada así mesmo na análise da produción científica, 9 das 10 universidades líderes no ámbito da enxeñería aeroespacial son chinesas e só unha é estadounidense.

Pero non é só no ámbito académico e científico onde China está a destacar. Conta ademais con xigantes na economía dixital, como Baidu, Alibaba, Tencent e JD.com. Ademais, segundo o Foro Económico Mundial, mentres que en 2014 tiña 8 unicornios –empresas tecnolóxicas privadas cun valor superior aos mil millóns de dólares–, hoxe son máis de medio centenar.

Se China segue copiándonos, propoño que lle respondamos coa mesma moeda e copiemos nós o seu esforzo investidor en I+D.