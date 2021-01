A CIG chama á mobilización das mulleres na folga do 8M

A CIG convoca unha folga de 24 horas, en todos os sectores e centros de traballo públicos e privados, o próximo 8 de marzo para reivindicar que os dereitos das mulleres "non se confinan" e co fin de reclamar igualdade real.

En rolda de prensa, a secretaria confederal de Mulleres da CIG, Margarida Corral, explicou que este mércores rexistraron, por vía telemática na Consellería de Emprego, esta convocatoria de folga que busca "recuperar o carácter reivindicativo" do Día Internacional da Muller Traballadora.

Así, perséguese "romper coa hipocrisía e a banalización na que se estaba convertendo a celebración destas datas sinaladas vinculadas cos dereitos das mulleres".

E é que a crise derivada do coronavirus provocou que "as agresións fosen máis fondas que nunca", sen cambios "salientables" para as mulleres. En cambio, supuxo unha maior precariedade, redución de salarios e "asumir gratis tarefas de coidado que o Estado deixou de facer".

MÁIS DE 30 PROTESTAS

Así mesmo, Margarida Corral reflexiona sobre que, "fronte a quen poida pensar que non é o momento de convocar unha folga" polo contexto de pandemia, "urxe manifestarse e combater nas rúas os ataques" aos dereitos das mulleres.

"Se algo evidenciou a pandemia, é que as mulleres seguimos condenadas polo sistema a sufrir as máximas consecuencias da crise", opina.

De tal forma, a CIG convocará protestas en varios puntos das sete cidades e en diferentes pobos. O obxectivo é que poida haber máis dunha trintena de mobilizacións para que a cidadanía poida manifestarse sen necesidade de mobilidade.

Ademais, o sindicato prevé que os servizos mínimos sexan "maiores que nunca" coa "escusa" da pandemia. Por iso, anima a compartir mensaxes de apoio á folga por redes sociais.

CASE 300 EUROS MENOS AO MES

Alerta de que a fenda salarial acadou o 20,5% en Galicia en 2019 pero os decretos de igualdade permiten esta diferenza no 25%. Lamenta que se a desigualdade retributiva recortouse foi pola destrución de emprego masculino en actividades mellor remuneradas.

A CIG denuncia que as mulleres galegas perciben de media case 300 euros menos ao mes que os homes, ao que se suma que elas contan coas pensións máis baixas.

Entre as súas reivindicacións está fixar pola lei unha pensión mínima igual ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como unha revalorización anual, como mínimo, co IPC.

Ademais, o SMI debe chegar ao 60% do salario medio, suporíao situalo no 2021 nuns 1.150 euros.

SANTIAGO. EUROPA PRESS