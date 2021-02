A compravenda de vivendas desplómase un 12,9% en 2020 en Galicia

O total de fincas transmitidas caeu un 7,3% na comunidade galega, até 91.566. Mentres, no mes de decembro, a compravenda de vivendas subiu un 28,8% interanual, até 1.564, e as operacións entre o global de leiras incrementáronse un 33,3% tamén respecto de decembro de 2019, con 8.724.

A compravenda de vivendas descendeu un 12,9% en 2020 en Galicia en relación co ano anterior, até 14.907 operacións, co que se anotou a súa maior diminución desde 2012 (cando baixou un 13,52%), segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As 91.566 fincas transmitidas en Galicia no conxunto do ano repartíronse entre 33.212 rústicas e as restantes 58.354 urbanas: 30.934 vivendas, 2.108 solares e 25.312 doutro tipo.

Ao lado das fincas urbanas, a distribución é a seguinte: 29.187 compravendas, 683 doazóns, 212 permutas, 12.309 herdanzas e 15.963 doutra clase.

As 30.934 vivendas transmitidas compráronse en 14.907 dos casos, e 382 foron doazóns, 70 permutas, 7.407 herdanzas e 8.168 outras operacións.

A maioría da compravenda de vivendas, un ano máis, correspondeuse con libre (14.318) e usada (11.618), fronte á protexida (589) e nova (3.289).

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, a compravenda de vivendas esborrallouse un 17,7% en 2020 con respecto ao ano anterior, até un total de 415.748 operacións, rexistrando a súa maior caída en nove anos e a menor cifra de transaccións desde 2016.

Con esta caída anual, a compravenda de vivendas encadea dous anos consecutivos de retrocesos, aínda que o de 2020, afectado pola pandemia, foi moi superior ao que se experimentou en 2019 (-2,4%).

Entre 2014 e 2018 as compravendas de vivendas rexistraron incrementos anuais: do 2% en 2014, do 11,5% en 2015, do 14% en 2016, do 15,4% en 2017 e do 10,8% en 2018.

No período da crise financeira, os peores anos para as transaccións de vivenda foron 2009 e 2008, nos que estas operacións se esborrallaron un 25,1% e un 28,8%, respectivamente. En 2012 e 2011, aínda se rexistraban descensos de dous díxitos (-11,5% e -18,1%), mentres que en 2013 a caída moderouse até o 1,9% polo fin dos beneficios fiscais para a adquisición de vivenda.

O retroceso da compravenda de vivendas en 2020 debeuse á contracción experimentada tanto nas operacións sobre pisos de segunda man como sobre vivendas novas.

En concreto, a compravenda de vivendas usadas reduciuse un 19,2% o ano pasado, até as 333.205 operacións, mentres que as transaccións realizadas sobre pisos novos baixaron un 11,2%, até as 82.543 operacións. É o primeiro descenso que experimentan as compravendas sobre vivendas novas após tres anos consecutivos de avances.

O 91% das vivendas transmitidas por compravenda durante o ano pasado foron vivendas libres e o 9%, protexidas. En total, a compravenda de vivendas libres baixou un 17,3% en 2020, até 378.516 operacións, en tanto que a compravenda de vivendas protexidas retrocedeu un 22,4%, até 37.232 transaccións.

En 2020, o maior número de compravendas de vivendas por cada 100.000 habitantes deuse en Comunidade Valenciana (1.469), A Rioxa (1.306) e Murcia (1.258).

Andalucía foi a que máis operacións sobre vivendas realizou o ano pasado, con 83.760 compravendas, mentres que Baleares foi a comunidade onde máis baixaron as compravendas de vivendas respecto de 2019, cun retroceso do 23,2%, por diante de Comunidade Valenciana (-22,1%) e Canarias (-21,9%).

SANTIAGO. EUROPA PRESS