A compravenda de vivendas en novembro rexistra en Galicia o seu mellor dato desde xaneiro de 2019

En total, as transmisións de leiras alcanzaron as 9.605, delas 3.536 rústicas (832 compravendas, 28 doazóns, 46 permutas, 1.076 herdanzas e 1.554 operacións distintas) e as restantes 6.069 urbanas: as 3.212 vivendas, 196 solares e 2.661 doutro tipo.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, a compravenda de vivendas aumentou un 1,9% o pasado mes de novembro en relación ao mesmo mes de 2019, até sumar 39.653 operacións, o seu maior cifra desde o pasado mes de febreiro.

Co avance interanual de novembro, que contrasta coa caída do 13% experimentada en outubro, a compravenda de vivendas rompe cunha xeira de oito meses consecutivos de taxas interanuais negativas.

O repunte interanual das compravendas de vivendas en novembro foi consecuencia do aumento das operacións sobre vivendas usadas nun 2,2%, até 31.906 transaccións, e do incremento, nun 0,6%, das operacións sobre vivendas novas, até as 7.747 operacións.

O 91,7% das vivendas transmitidas por compravenda no penúltimo mes do ano pasado foron vivendas libres e o 8,3%, protexidas.

A compravenda de vivendas libres subiu un 2,4% interanual en novembro, até as 36.346 operacións, mentres que a de protexidas descendeu un 3%, sumando en total 3.307 operacións.

En termos mensuais (novembro de 2020 sobre outubro do mesmo ano), a compravenda de vivendas avanzou un 5,4%, o seu maior repunte nun mes de novembro desde 2017.

Entre xaneiro e novembro deste ano, a compravenda de vivendas acumula un retroceso do 19,3%, con caídas do 20,8% para as operacións sobre vivendas usadas e do 13% para as vivendas novas.

SANTIAGO. EUROPA PRESS