A construción xerou en maio 2.783 contratos en Galicia, que crecen por encima da media estatal

SANTIAGO. EP. O sector da construción xerou en Galicia 2.783 contratos no mes de maio e experimentou unha variación do 86 por cento respecto de abril, 47 puntos porcentuais máis que a media nacional (39%), segundo despréndese o estudo realizado por Randstad. Este volume de contratos supón o 3% do total que se rubricaron no Estado.

Pontevedra, con 1.174 firmas, e A Coruña, con 1.128, foron as provincias galegas con maior contratación, ao crecer ambas un 83%. Pola súa banda, en Ourense contabilizáronse 250 firmas, un 125% máis, e en Lugo 231, un aumento do 75%.

A nivel nacional, a contratación na construción creceu un 38,5%, tras tres meses consecutivos de caídas. As 93.736 firmas rexistradas en maio representan un 19% menos que os 115.762 contratos de hai un ano, o que demostra que ao sector aínda ten marxe de recuperación.

En Andalucía asináronse 31.987 contratos, o que supón o 34,1% de todos os rubricados no país, unha porcentaxe moi afastada do resto de comunidades. Séguena a Comunidade de Madrid, con 11.626 contratos, Catalunya, con 9.928 e a Comunitat Valenciana, con 8.775.

Xa con volumes por baixo das 5.000 firmas sitúanse Castela-A Mancha (4.560), Canarias (4.076), Estremadura (3.871), Baleares (3.384), Rexión de Murcia (2.903), Castela e León (2.787), Galicia (2.783) e Euskadi (2.069).

COMUNIDADES

As comunidades con menos números de contratos, por baixo dos 2.000, son Aragón (1.861), Asturias (1.035), Cantabria (731), Navarra (660) e A Rioxa (358).

Pola súa banda, os crecementos máis acusados producíronse na Rioxa (124%), Castela e León (96%), Galicia (86%), Estremadura (81%), Asturias (74%), e Catalunya (71%). Tamén por encima da media nacional (39%) situáronse Cantabria (65%), Castela-A Mancha (56%), Aragón (54%), Canarias (50%) e Navarra (42%).

Doutra banda, con incrementos por baixo da media do país atópanse Baleares (33%), a Comunidade de Madrid (32%), a Comunitat Valenciana (28%), Euskadi (27%), a Rexión de Murcia (25%), Andalucía (23%).