A Coruña estrea nova oficina de emprego no renovado Espazo Amizar

atención. A Coruña conta desde onte cunha nova oficina de emprego no Espazo Amizar que substitúe á emprazada ata o de agora na rúa Orillamar. A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor; e a subdelegada do Goberno María Rivas, visitou no seu primeiro día de funcionamento as novas instalacións nas que a Xunta investiu 1,5 millóns. O novo espazo permitirá atender aos veciños e veciñas dos barrios de Monte Alto, a Cidade Vella e o Ensanche. Conta con case 700 metros cadrados, 200 metros máis que a oficina de Orillamar, polo que, en palabras de Lorenzana, o novo espazo mellora a súa capacidade e a calidade de atención.

Un total de 15 traballadores do Servizo Público de Emprego de Galicia e 9 do estatal atenderán aos demandantes de emprego, proporcionándolles os servizos que precisen para o desenvolvemento da súa traxectoria persoal. “A nova oficina de emprego constitúe un novo fito no eido da intermediación laboral en Galicia, que exemplifica o compromiso da Xunta de ofrecer servizos máis próximos e de maior calidade aos cidadáns”, asegurou Lorenzana na visita según informa a Xunta nunha nota. ecg