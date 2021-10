A Coruña exhibe en la Startup Europe Week músculo emprendedor

La provincia de A Coruña tiene “potencial emprendedor” y parte de este músculo se potencia con las oportunidades que su Diputación ofrece por medio del Plan de Empleo Local y de la pionera Red de Espacios de Coworking a los coruñeses. Así lo dijo este jueves su presidente, Valentín González Formoso, quien participó en la jornada de clausura de la Startup Europe Week.

Dentro de este evento impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor en el ámbito local, el último día corrió a cargo de la Diputación herculina, que organizó una sesión focalizada en las startups (empresas jóvenes, normalmente con pocos años desde su creación). A ella asistió, entre los distintos invitados, el diputado de Empleo, José Ramón Rioboo.

Así las cosas, el acto, que tuvo lugar en el Pazo de Arenaza (Oleiros), uno de los espacios de trabajo cooperativo de la Diputación, contó también con la presencia de numerosos emprendedores y promotores de iniciativas empresariales innovadoras y tecnológicas tal como la AllGenetics, STGO, Dromo Sport y OpositaTest. Asimismo, estuvo Antonio Hyder, investigador de la Universidad de Standford y director de investigación en Hackers & Founders en Palo Alto (Estados Unidos).

En su intervención, González Formoso destacó que desde 2016 el ente que dirige impulsa la cultura emprendedora a través de su Plan de Empleo Local (PEL): un conjunto de ayudas que permitieron a más de 2.000 coruñeses poner en marcha sus negocios, creando nuevos puestos laborales y hasta dinamizando su actividad productiva.

RED DE COWORKING PROVINCIAL: EL APOYO AL TALENTO GALLEGO. En relación al compromiso con la innovación y el emprendimiento, la corporación provincial de A Coruña también puso en marcha una Red de Espacios de Coworking pionera en Galicia con la que se busca promover el empleo en los ámbitos rurales de la provincia, así como favorecer y ofrecer oportunidades a la jóvenes en el mundo laboral “para que poidan facer a súa vida aquí, sen verse na obriga de emigrar”. Así lo indicó González Formoso, que incidió en que el ente provincial busca “dar apoio ao talento galego”.

Además, “a Deputación tamén fomenta as sinerxias entre empresas premiando ás mellores iniciativas empresariais da provincia e organizando eventos como este, no que se pretende fomentar o intercambio de coñecemento e de boas prácticas empresariais”, afirmó su presidente.

“Centraremos os nosos esforzos na promoción do rural, do emprendemento da mocidade para que non se vexa na obriga de emigrar”, añadió al respecto, haciendo hincapié en su apuesta vinculada a la “produción tradicional, artesanal e ecolóxica como exemplo de economía circular e do traballo colaborativo, para así xerar emprego de calidade e promover o desenvolvemento socioeconómico da provincia; prioridade transversal”.

FORMATO “WORLD CAFÉ” CON INTERACTIVIDAD Y PARTICIPANTES DE GRAN CALIBRE. En un formato innovador de “world café”, todos y cada uno de los participantes en esta jornada tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos con los impulsores de estas compañías: Santiago González, CEO y cofundador de STGO; Alejandra Perina, directora de bioinformática, cofundadora y socia de AllGenetics & Biology S.L.; Jonathan García, CEO y cofundador de Opositatest.com y Olga Pariente, fundadora de Dromo Sport.