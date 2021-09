A escalada do prezo da luz é unha dor de cabeza para os empresarios

Santiago. Sergio Sánchez Lombardero, socio da Asociación de Emprendedores de Galicia que rexenta unha libraría na Coruña, cre que as autoridades están intentando buscar solucións ás continuas subas na factura da luz, “pero non é demasiado optimista. “Para nós como usuarios sempre vai ser insuficiente”, di. Ademais, considera que a solución ao elevado prezo “é difícil por tema de contratos”. “Aínda que se intente facer máis non se pode, porque hai compromisos adquiridos coas compañías eléctricas”, comenta

A súa preocupación aumenta conforme se vai acercando ao inverno. “A luz natural vai a menos e hai que manter os escaparates e as luces do interior máis tempo acendidas”, comenta.

O seu establecemento, duns 60 metros cadrados, ten unha parte de librería, xunto á sección de xoguetes e prensa. É consciente da baixada de vendas e do encarecemento dos servizos. “Percibo uns 10-15 euros de aumento con facturas de dous meses”, apunta. Se no inverno continúan subindo os prezos o incremento será moito maior. Abrimos todos os días e fai falta conectarse á luz dende primeira hora. A situación pode facerse insostible co paso do tempo”, confirma.

Pensando a nivel xeral no sector comercio e concretamente na hostalaría di que “a situación pode supoñer o peche para os que estean valorando esa opción. Pode ser a puntilla definitiva”. O pequeno comercio está no límite e mantense porque “non hai alternativas de traballo noutro sector”. Sergio Sánchez considera que o autónomo sae máis que perxudicado. “Moitos traballan para o dono do baixo, para Facenda, para as eléctricas.... Pasas o día no traballo e ao final eres o que menos soldo leva para a casa”, sinala. Confirma así que é tempo de estar facendo números constantemente.

Reitera tamén a súa idea de que o pequeno comercio está en decadencia. “Non hai máis que ver os baixos que están baleiros. Entre o comercio online e os centros comerciais, e agora coa suba do prezo da luz esto xa é o peor”, engade.

En conversacións na rúa con outros compañeiros comparten que a luz é un gasto excesivo que non se corresponde co custo que ten para as propias empresas eléctricas. “O sentimento é de frustración”, confirma.