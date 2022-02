A figura do delegado do reitor apoiará ás vicerreitorías da USC, que baixan a seis

O actual reitor da Universidade de Santiago de Compostela (US) e único candidato á reelección, Antonio López, presentou este mércores no Centro de Estudos Avanzados ao equipo co que aspira a volver a liderar a institución universitaria. Nesta ocasión vese reducido o equipo de goberno, e así o número de vicerreitorías baixan de nove a seis.

O vicereitor de Profesorado será Ernesto Xosé González Seoane (que repite cargo); a de Titulación e Internacionalización, María José López Couso (continúa); de Organización Académica, Francisco Fraga López, sustituíndo a María Celia Besteiro Rodríguez; de Política Científica, Vicente Pérez Muñuzuri (segue tamén); de Transformación Dixital e Innovación, Gumersindo Feijoo Costa (renova) e de Estudantes e Cultura, Pilar Murias Fernández.

Deixarán o cargo que ostentaron nos últimos catro anos María del Mar Lorenzo Moledo como vicereitora de Igualdade, Cultura e Servizos; Victor Arce Vázquez como vicereitor de Estudantes e Proxección Internacional; Jacobo Limeres Posse, vicereitor de Calidade; e Montserrat Valcárcel Armesto como vicereitora de Coordinación do Campus de Lugo.

Co obxectivo de contar con persoal de apoio cando sexa necesario crearase a figura do delegado reitor, que reforzará a estrutura xerencial en actuacións concretas e de diferente periocidade. Preténdense cumprir así un dos eixos de actuación en camiño, que vén a ser a transparencia na toma de decisións. A maiores, todo apunta a que repetirán no cargo Dulce María García Mella como secretaria xeral e Javier Ferreira Fernández como xerente.

Por primeira vez só hai unha única candidatura, o que para o reitor supón “unha responsabilidade especial” para o vindeiro mandato de catro anos. A votación farase de xeito electrónico. O rector espera que non se enfríe a participación e así poder construír un proxecto conxunto.

A campaña electoral, que se celebrará entre os días 15 e 21 de febreiro, terá unha orientación diferente e non supoñerá custe ningún para a Universidade, polo que se achegarán aos colectivos cos recursos que o equipo do reitor teña a súa disposición. As elecións terán lugar o próximo 23 de febreiro e a partir de aí comenzará unha nova etapa na que se agardan cambios e melloras para o conxunto da Universidade de Santiago.

liñas de actuación para os próximos catro anos. López adiantou as principais liñas de actuación nas que van traballar. En primeiro lugar citou o plan de infraestruturas, que toca executar en paralelo ao Plan de financimento do Sistema Universitario Galego. Entre outras actuacións está o Plan para garantir o relevo xeracional, que segundo indicou o reitor, xa existía na etapa anterior pero tiveron que redefinir certas liñas xa que as necesidades son diferentes. Así, apostarán pola contratación de novo persoal.

Tamén está nos seus intereses o Plan de internacionalización da Universidade. Tendo en conta que a pandemia impediu a mobilidade toca poñer o foco na captación de estudantado, especialmente no de mestrado e doutoramento coa vista posta en Latinoamérica ou espazos da lusofonía.

Tras dar xa o salto en ferramentas e equipamentos adaptados á nova era tecnolóxica, co Plan de transformación dixital utilizaranse as capacidades técnicas para transformar a forma na que se traballa na actualidade dentro da Universidade.

Citou ademais o Plan do Campus Terra de Lugo, que contará con 400.000.000 euros para catro anos co propósito de dar resposta a unha serie de obxectivos entre os que destacan a captación de maior número de alumnos, máis produción científica, así como elevar o número de persoal investigador.

No referente ao campo da investigación apostarán por unha estructuralización da investigación con máis investigadores e creando recursos con continuidade, tendo en mente que no seu momento os financiadores aposten polas novas actuacións.

Revisar a oferta docente para cumprir coas necesidades da sociedade, crear espazos de encontro nas facultades e darlle proxección á universidade de cara ao exterior, implicándose no traslado de coñecemento que sexa útil para a sociedade, son outras das actuacións nas que traballará o equipo de Antonio López.

Para rematar a súa intervención, o reitor ofreceu palabras de agradecemento ás persoas que están dispostas a continuar así como os que se incorporan na nova etapa. Tamén recoñeceu o traballo ás persoas que ata o de agora asumiron algunha vicereitoría no goberno da Universidade de Santiago.

“Contar con todos e traballar para que a Universidade sexa o que nos une a todos”, pronunciou como propósito.