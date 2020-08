A firma de hipotecas sobre vivendas afúndese un 21,3% en xuño en Galicia

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 799 en xuño en Galicia, o que supón un descenso do 21,3 por cento en comparación co mesmo mes do ano pasado e unha profundización nas caídas no indicador, que a comunidade encadea por cuarto mes consecutivo.

Esta caída é a quinta máis acusada entre as comunidades, só superada por Navarra (cun descenso do 36,1 por cento), Comunidade Valenciana (32,8 por cento), Aragón (32,5 por cento) e Andalucía (27,2 por cento).

En todo o Estado, o número de hipotecas sobre vivendas asinadas foi de 26.748 o pasado mes de xuño, cifra que representa un 12,7 por cento menos que en igual mes de 2019, segundo informou este venres o Instituto Nacional de Estadística (INE), que lembra que os datos proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente.

Galicia rexistrou o seu último crecemento interanual na firma de hipotecas en febreiro, cando subiu un 4,4 por cento. Desde entón, encadea descensos, que foron do 17,6 por cento en marzo, do 11 por cento en abril e do 10 por cento en maio.

A cifra de xuño representa tamén unha caída con respecto ao mes anterior na Comunidade, posto que en maio constituíronse 997 hipotecas deste tipo, de modo que o descenso intermensual é do 19,9 por cento.

En canto ao capital prestado, foi de 86,46 millóns de euros en xuño, un 15,5 por cento menos que no mesmo mes de 2019.

Os datos do INE mostran que se constituíron 1.295 hipotecas sobre terreos rústicos e urbanos en Galicia, cun capital de 117,67 millóns de euros. En concreto, son 46 rústicos e 1.249 urbanos. Dentro destes últimos, ademais das 799 sobre vivendas, asináronse oito sobre solares e 442 sobre outro tipo de terreos urbanos.

Ademais, figuran 1.008 hipotecas canceladas rexistralmente en xuño en Galicia, das que 636 son sobre vivendas.

DATOS ESTATAIS

Co retroceso interanual experimentado en xuño en España, moito máis moderado que o de maio, a firma de hipotecas sobre vivendas encadea catro meses consecutivos de taxas interanuais negativas despois do retroceso do 14,6% experimentado en marzo, cando se declarou o estado de alarma pola crise sanitaria, da baixada do 18,4% en abril e da caída do 27,6% rexistrada en maio.

De acordo cos datos difundidos polo INE, o importe medio das hipotecas sobre vivendas subiu un 7,5% respecto de xuño de 2019, até os 131.670 euros, mentres que o capital prestado baixou un 6,1% en taxa interanual, até os 3.521,9 millóns de euros.

En termos mensuais (xuño sobre maio), o número de hipotecas sobre vivendas subiu un 4,7%, mentres que o capital prestado para a constitución das devanditas hipotecas aumentou un 8,5%. En ambos os casos, trátase dos maiores crecementos nun mes de xuño en polo menos cinco anos.

MADRID, Á CABEZA DAS HIPOTECAS SOBRE VIVENDAS

As comunidades con maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas en xuño foron Madrid (5.101), Andalucía (4.489) e Cataluña (4.142).

Só cinco rexións presentaron en xuño unha taxa interanual positiva no número de hipotecas sobre vivendas: País Vasco, que as incrementou un 66,3%; Extremadura (+11,3%); Cantabria (+8,3); Asturias (+6%) e Madrid (+3,2%).

Pola súa banda, Navarra (-36,1%) e Comunidade Valenciana (-32,8%) rexistraron os maiores descensos interanuais, mentres que Murcia presentou o menor, cun retroceso do 3,5%.

O tipo de interese medio para os préstamos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de xuño o 2,49%, fronte ao 2,60% do mesmo mes do ano pasado, mentres que o prazo medio situouse en 24 anos.

O 50,4% das hipotecas sobre vivendas constituíuse a tipo variable e o 49,6% formalizouse a tipo fixo.

O tipo de interese medio ao comezo para as hipotecas sobre vivendas a tipo variable situouse no 2,14%, fronte ao 2,88% das de tipo fixo.

BAIXAN UN 10% OS TERREOS HIPOTECADOS

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o sexto mes do ano constituíronse 37.153 hipotecas sobre terreos rústicos e urbanos (dentro destes últimos inclúense as vivendas), cifra que supón un retroceso do 10,4% respecto de xuño de 2019.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos baixou un 6,9% respecto ao mesmo mes de 2019, até os 5.487 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de terreos situouse en 147.701 euros, un 3,9% máis.

O tipo de interese medio ao comezo para o total de terreos situouse no 2,50%, cun prazo medio de 23 anos.

Para as hipotecas a tipo variable, que representan o 54% do total, o tipo de interese medio foi do 2,11% ao comezo, mentres que se situou no 2,96% para as de tipo fixo.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios rexistrais, estas sumaron 6.831 en xuño, un 15,6% máis que no mesmo mes de 2019.

Atendendo á clase de cambios nas condicións, en xuño producíronse 5.246 novacións (ou modificacións producidas coa mesma finalidade financeira), cun aumento interanual do 10,2%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogacións ao acredor) subiu un 47,9%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o titular do ben hipotecado (subrogacións ao debedor) avanzou un 17,6%.

Das 6.831 hipotecas que cambiaron as súas condicións o pasado mes de xuño, o 26,7% debéronse a modificacións nos tipos de interese.

Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo subiu desde o 15,5% ao 29,7% e o de hipotecas a interese variable caeu do 83,5% ao 69,2%.

O euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable tanto antes do cambio (77,7%) como despois (65,5%).

Após a modificación de condicións, o interese medio dos préstamos nas hipotecas a tipo fixo diminúe 0,8 puntos e o das hipotecas a tipo variable baixa 0,6 puntos.

SANTIAGO. EUROPA PRESS