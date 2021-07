A Illa, Ourense, Ribadavia y O Barco podrían entrar en máximo riesgo

El mapa de incidencia de la comunidad gallega no deja de teñir cada vez más territorios de rojo. Si a comienzos de mes no había ningún municipio que superase los 500 casos por cada cien mil habitantes de incidencia a 14 días, ahora son ya seis los que lo hacen: Ribadavia, Beade, Ourense, Parada de Sil, O Barco de Valdeorras y A Illa de Arousa. Cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta que en la última actualización del Ministerio de Sanidad, este lunes, la incidencia pasó de 88 el viernes a 138,50, más de cincuenta puntos de incremento.

Este martes el Comité Clínico vuelve a reunirse con este panorama sobre la mesa y el notable incremento de los contagios entre los jóvenes. Por el momento no están sobre la mesa nuevas restricciones, pues la Xunta se aferra a tener controlado el ocio nocturno más que a cerrarlo. Con todo, hay ciertos municipios que no se podrán librar de entrar en nivel máximo, lo que significaría que tendrían que cerrar por completo su hostelería y volver a mascarilla en exteriores.

En concreto, hay cuatro ayuntamientos que tienen todas las papeletas para que aumenten sus restricciones. A Illa de Arousa, en la provincia de Pontevedra, zona de O Salnés, es el que se encuentra en peor lugar de toda Galicia, con una incidencia de 812 casos por cada cien mil habitantes a catorce días (40 infectados entre sus 4.932 habitantes) y de 304 a siete (15 contagios). Esta semana ya había ascendido al nivel alto, pero el notable empeoramiento le llevará al máximo.

Seguidamente, ya en la provincia de Ourense, hay tres ayuntamientos que no cabe duda que reúnen las condiciones para ser cerrados. Uno es la propia capital, la ciudad de Ourense, que no levanta cabeza desde el regreso de los estudiantes de Mallorca, y registra 523 casos por cada cien mil habitantes a 14 días (550 infectados entre 105.643 habitantes) y 417 a siete (441 contagios). Otro sería Ribadavia, con una IA de 657 a dos semanas vista (33 positivos entre 5.012 vecinos) y de 319 a una (16 afectados). Y, finalmente, estaría O Barco de Valdeorras, con 500 de incidencia a catorce días (67 infectados en 13.431 pobladores) y 491 a siete (66 contagios).

Luego habría otros dos ayuntamientos que serían duda, pues pese a que su IA supera los 500 casos por cada cien mil habitantes a catorce días y los 250 a siete, tienen tan poca población que su incidencia se dispara con unos pocos casos. Estaría en esta situación Beade, con 756 de IA a catorce días (pero solo tres infectados entre sus escasos 384 vecinos) y en 781 a siete (con poco más de tres contagios). Y también Parada de Sil, con 558 de IA a dos semanas vista (y solo tres casos en 546 habitantes) y 549 a una (poco más de tres).

UNOS DIEZ AYUNTAMIENTOS EN RIESGO ALTO. Pasando ya a analizar la situación de las Rías Baixas, que preocupaba especialmente la pasada semana, cabe decir que hay muchos municipios en situación comprometida, pero solo A Illa supera los 500 de incidencia a catorce días. Le seguiría en mala situación Cambados, con 487 de IA a dos semanas vista (67 contagios entre 13.721 habitantes) y 284 a una semana (39 infectados). Situado en nivel alto, podría pasar a máximo o el Comité podría decidir mantenerlo una semana más el alto para ver su evolución.

Vilagarcía, por su parte, registra 398 de IA a catorce días (46 infectados entre 37.565 habitantes) y 210 a siete (79); Vilanova, 447 a dos semanas (46 afectados entre 10.239 vecinos) y 205 a una (21); y Sanxenxo, 277 a catorce días (48 casos en 17.731 pobladores) y 254 a siete (45). Los tres estarían en condiciones de nivel alto, manteniéndose en él una semana más Vilagarcía y Vilanova, y subiendo Sanxenxo desde el bajo.

En la zona del Barbanza, también hay dos ayuntamientos bajo vigilancia: Boiro y A Pobra. El primero registra 292 casos por cada cien mil habitantes a catorce días (55 infectados en 18.884 habitantes) y 254 a siete (48). El segundo, 257 de IA a dos semanas (24 contagios entre 9.318 pobladores) y 247 a una (23). Ambos subirían a nivel alto.

Y otros tres ayuntamientos fuera de estas comarcas reúnen las condiciones para subir de restricciones: O Carballiño, en 264 de IA a catorce (37 infectados en 14.089 habitantes) y 199 a siete (28); Castro de Rei, en 337 (17 en 5.073) y 256; y A Laracha, en 256 (29 en 11.406) y 149.