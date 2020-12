A industria incrementa a súa facturación un 2% en outubro en Galicia

A cifra de negocios da industria aumentou un 2% en outubro en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, pero arrastra unha caída do 8% no que vai de ano, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No conxunto estatal, pola contra, caeu un 8,8% o pasado mes de outubro respecto ao mesmo mes de 2019, taxa 5,6 puntos inferior á de setembro (-3,2%) pero moito máis moderada que o esborralle histórico de abril, cando a paralización case total do sector durante a primeira metade de mes levou a un retroceso das vendas superior ao 40%.

Coa caída de outubro, a facturación da industria encadea oito meses consecutivos de taxas interanuais negativas debido aos efectos da crise sanitaria sobre o sector.

Agora ben, en termos mensuais e en datos corrixidos de estacionalidade e calendario, a industria rexistrou avances nas súas vendas por sexto mes consecutivo, aínda que o de outubro, cifrado nun 3,7%, foi máis pronunciado que o de setembro (+3,1%) e agosto (+1,7%), aínda que inferior ao de maio (+18,4%), xuño (+17,9%) e xullo (+6,6%).

As actividades que máis incrementaron as súas vendas respecto de setembro foron a fabricación doutro material de transporte (+25,8%), a industria do coiro e do calzado (+9,3%) e outras industrias extractivas (+6,5%).

SANTIAGO. EUROPA PRESS